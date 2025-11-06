快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

聽新聞
0:00 / 0:00

消費3700元抽中轎車 「彰化GO購」搶普發萬元現金商機延到年底

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，由縣長王惠美公開抽出 881位幸運得主。記者劉明岩／攝影
「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，由縣長王惠美公開抽出 881位幸運得主。記者劉明岩／攝影

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3700多元的張小姐。縣長王惠美表示，為響應昨天開始登記普發現金1萬元，「2025彰化GO購」消費抽獎活動延長到12月31日。

王惠美說，為配合「2025彰化GO購」消費抽獎活動延長到12月31日，登錄期限則延到明年1月5日，並訂明年1月7日最後一次抽獎，縣府也再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，歡迎大家把錢花在彰化抽大獎，活絡地方經濟。

縣府 經濟暨綠能發展處指出， 今天抽出的幸運得主，將公告在「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內，將領獎文件「登錄會員的身分證」、「發票或收據」與「存摺」拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。

經綠處提醒，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐。

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主。記者劉明岩／攝影
「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主。記者劉明岩／攝影
「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3700多元的張小姐。記者劉明岩／攝影
「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3700多元的張小姐。記者劉明岩／攝影

彰化 詐騙 王惠美

延伸閱讀

彰化遊憩新亮點 二水硯墨之道打通八堡一圳水岸廊道斷點

彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

彰化5A++學子留在地 不爭明星高中原因曝光

延長禁宰運10天 彰化縣長建請中央補助攤商、小吃

相關新聞

救下南投貨車拖行受虐黃牛 改名「南哞」入住台南老牛的家

南投埔里近期發生一起黃牛遭小貨車拖行受虐，導致身上多處受傷、血跡斑斑，引發社會關注，經善心人士將牛隻買下，並指定送往台南...

「生子後、聽某嘴」好運到！台中購物節這兩種人都抽中國外機票

台中購物節起跑12天登錄逾45億！再破去年同期、持續攀升。經發局分享，今年中獎故事很有亮點，首抽馬尼拉機票，石姓產婦在產...

消費3700元抽中轎車 「彰化GO購」搶普發萬元現金商機延到年底

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎SUZUKI...

彰化東螺溪綠色隧道秋風不燥 弱勢長者鼓起勇氣出門散步

台灣欒樹花語是「溫暖的陪伴」，華山基金會溪湖天使站今帶18名長者到東螺溪生態教育園區散步，沿著槊果變色的台灣欒樹綠色隧道...

中市20家旅館獲低碳認證 觀旅局攜業者推永續住宿方案

台中市觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家，展現台中邁向永續淨零城市的堅定腳步。同時為提升旅宿業整體服務品...

金牌縣市的祕密？南投用「運動＋人文」翻轉地方能量

南投縣全國運動會成績亮眼，勇奪12金、7銀、12銅，非六都縣市中名列第3。為培育運動健將、凝聚全民運動精神，第73屆全縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。