消費3700元抽中轎車 「彰化GO購」搶普發萬元現金商機延到年底
「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3700多元的張小姐。縣長王惠美表示，為響應昨天開始登記普發現金1萬元，「2025彰化GO購」消費抽獎活動延長到12月31日。
王惠美說，為配合「2025彰化GO購」消費抽獎活動延長到12月31日，登錄期限則延到明年1月5日，並訂明年1月7日最後一次抽獎，縣府也再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，歡迎大家把錢花在彰化抽大獎，活絡地方經濟。
縣府 經濟暨綠能發展處指出， 今天抽出的幸運得主，將公告在「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內，將領獎文件「登錄會員的身分證」、「發票或收據」與「存摺」拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。
經綠處提醒，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐。
