彰化東螺溪綠色隧道秋風不燥 弱勢長者鼓起勇氣出門散步

台灣欒樹花語是「溫暖的陪伴」，華山基金會溪湖天使站今帶18名長者到東螺溪生態教育園區散步，沿著槊果變色的台灣欒樹綠色隧道繞走園區；80多歲陳姓長者說，總是待在家裡沒精神，出來走走吹吹風真好。

18名長者搭乘華山基金會交通車，到溪湖鎮東螺溪生態教育園區，15名志工協助長者走到園區生態教室，觀賞溪湖鎮立幼兒園小朋友表演，溪湖警分局派員宣講普發1萬元防詐，強調政府絕對不會用簡訊或LINE邀請民眾點入，如有疑問可問警方，湖埔社區大學環保志工教長者使用廢棄木棧板綁綠色植栽當作家飾。

華山基金會人員、志工陪伴長者沿著綠色隧道、蝴蝶生態廊道散步，湖埔社區大學環保志工解說東螺溪的動植物自然生態，也介紹台灣欒樹被稱四色樹的原因。長者紛紛說今天天氣很好，微涼不燥熱很適合散步，其中一名陳姓長者表示，華山基金會不嫌棄老人動作遲緩，給她出門的勇氣。

華山基金會溪湖愛心天使站「嬉遊東螺溪．漫步欒樹雨」建站15周年感恩茶會，活動費用由湖埔社大負擔，社大執行長林淑玲說，華山基金會照顧溪湖弱勢長者，募款不易，「今日老人，明日我們」，期待社大拋磚引玉讓更多民眾關懷長者。

華山基金會表示，華山基金會在全台及離島台設立近400個愛心天使站，免費提供失依、失能、失智等「三失」老人服務，溪湖天使站服務78名弱勢長者，還有60名長者未被認助，現正發起2025年「幫助一個站，守護100位孤老」常年認助計畫，希望能藉由活動被看見和獲得各界響應。