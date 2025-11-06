快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

聽新聞
0:00 / 0:00

中市20家旅館獲低碳認證 觀旅局攜業者推永續住宿方案

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式今在台中福華大飯店舉辦記者會，邀請通過認證旅館與觀光產業齊聚，共同見證台中永續觀光的亮眼成果。記者余采瀅/攝影
台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式今在台中福華大飯店舉辦記者會，邀請通過認證旅館與觀光產業齊聚，共同見證台中永續觀光的亮眼成果。記者余采瀅/攝影

台中市觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家，展現台中邁向永續淨零城市的堅定腳步。同時為提升旅宿業整體服務品質，觀旅局協助31位旅館從業人員取得國際顧客服務認證(CGSP)。

台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式今在台中福華大飯店舉辦記者會，邀請通過認證旅館與觀光產業齊聚，共同見證台中永續觀光的亮眼成果。

觀旅局長陳美秀表示，因應國際永續發展及淨零碳排趨勢，市府積極推動永續觀光，以實踐「永續發展，低碳零碳城市」願景，並接連2年獲得全球百大故事獎、永續旅遊推廣貢獻獎等多項肯定。同時輔導旅宿業者取得國內外各式標章認證，包含「綠色旅行標章」、「環保標章旅館」、「低碳旅館認證」等。

觀旅局表示，為使低碳旅館認證能與中央政策接軌，低碳旅館評分內容除延續既有的減碳指標外，更納入環保標章旅宿的評分項目，全面強化能源管理與資源循環運用。許多旅館透過設備汰換、智慧能源監控、減塑措施及綠化設計，成功轉型為兼具環保效益與服務品質的低碳旅館，顯示台中旅宿業者的永續意識已深植經營核心，成為推動低碳城市的重要力量。

觀旅局指出，今年共20家旅館通過低碳旅館認證，依據各旅館今年1月至9月用電量換算之碳排放量，相較前一年同期平均減少約448.03公噸，預估全年可減碳達597.37公噸，減碳成果相當顯著。

為持續推廣綠色住宿理念，今年觀旅局攜手 28家低碳旅館業者推出「低碳旅館專屬行銷方案」，即日起至明年1月31日止，鼓勵更多旅客親身體驗低碳旅宿的永續價值，前1000名入住旅客可獲得限量低碳小禮物1份。

台中市觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家。記者余采瀅/攝影
台中市觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家。記者余采瀅/攝影

低碳 永續 減碳

延伸閱讀

日月光高雄廠第十一屆環境技研成發 科技驅動低碳轉型、深化產學鏈結

影／搶先看！新社花海暨台中花毯節8日登場 飛天小女警今亮相

西海岸唯一衝浪區台中松柏漁港衝浪基地計畫 民代要求重視

野餐日曬幸福 大雅重現法國畫家名作「拾穗」畫面

相關新聞

救下南投貨車拖行受虐黃牛 改名「南哞」入住台南老牛的家

南投埔里近期發生一起黃牛遭小貨車拖行受虐，導致身上多處受傷、血跡斑斑，引發社會關注，經善心人士將牛隻買下，並指定送往台南...

「生子後、聽某嘴」好運到！台中購物節這兩種人都抽中國外機票

台中購物節起跑12天登錄逾45億！再破去年同期、持續攀升。經發局分享，今年中獎故事很有亮點，首抽馬尼拉機票，石姓產婦在產...

消費3700元抽中轎車 「彰化GO購」搶普發萬元現金商機延到年底

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉辦第2次抽獎直播，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎SUZUKI...

彰化東螺溪綠色隧道秋風不燥 弱勢長者鼓起勇氣出門散步

台灣欒樹花語是「溫暖的陪伴」，華山基金會溪湖天使站今帶18名長者到東螺溪生態教育園區散步，沿著槊果變色的台灣欒樹綠色隧道...

中市20家旅館獲低碳認證 觀旅局攜業者推永續住宿方案

台中市觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家，展現台中邁向永續淨零城市的堅定腳步。同時為提升旅宿業整體服務品...

金牌縣市的祕密？南投用「運動＋人文」翻轉地方能量

南投縣全國運動會成績亮眼，勇奪12金、7銀、12銅，非六都縣市中名列第3。為培育運動健將、凝聚全民運動精神，第73屆全縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。