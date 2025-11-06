「生子後、聽某嘴」好運到！台中購物節這兩種人都抽中國外機票

台中購物節起跑12天登錄逾45億！再破去年同期、持續攀升。經發局分享，今年中獎故事很有亮點，首抽馬尼拉機票，石姓產婦在產後觀察室接獲中獎電話，鄧姓男子「聽某話」持續登錄發票抽中飛日本宮崎機票。市府預告，將加碼抽百萬現金獎及首創外籍專屬1萬美金。

經發局指出，10月26日豐原萬聖嘉年華首抽馬尼拉來回機票，第一通電話由西屯的石姓婦人接起電話，石婦表示，她剛生完小孩，待在觀察室才剛拿起手機就接到電話，讓人難以置信，掛完電話仍問家人「是不是詐騙？」

石婦指出，她一直有關注購物節活動，產前為整備新家在龍井超一廚具買了價錢1萬6800元吉利數字的熱水器，抽獎前1天弟弟看到馬尼拉機票獎項還許願想抽到，臨盆前夕，弟弟取消原定路跑行程陪伴，沒想到一語中「弟」，好「孕」到，竟抽中第一個大獎！她打趣說，現在最能體會母親辛勞，想拿機票帶媽媽出去玩，只好跟弟弟說聲抱歉、要再等等。

抽中宮崎來回機票的鄧男則是「聽某話、大富貴」，他在LaLaport統一超商買飲料中獎，過去曾抽中3000元。

鄧男說，今年原先沒有積極參加，但女友很想中獎、鼓吹2人都要持續登錄，沒想到中獎的是自己！最近與女友計畫到沖繩旅遊，既然抽中也將跟隨「幸運之神」腳步變更行程；他透露，登錄更多發票的女友沒中獎有點不好意思，會繼續消費、創造機會。