救下南投貨車拖行受虐黃牛 改名「南哞」入住台南老牛的家

南投埔里近期發生一起黃牛遭小貨車拖行受虐，導致身上多處受傷、血跡斑斑，引發社會關注，經善心人士將牛隻買下，並指定送往台南「老牛的家」，希望讓牛隻能享受餘生，但一度因老牛的家僅能收容「台南牛」，在南市議員李宗翰協調並接手撫養下，今牛隻順利入住。

李宗翰表示，這隻黃牛因在南投遭小貨車拖行，腿腳有多處受傷，經善心人士及南投縣議員王秋淑協助下，才讓牛隻有了新的生活，因此，今天也用一種迎接家庭新成員喜事的心情，把牛隻接回柳營老牛的家，期盼讓牠在安全、安穩的環境中生活。

他提到，牛隻目前約10歲，是一隻公牛，今早請來獸醫師協助評估傷勢情況與照顧，同時也把黃牛改名為「南哞」，象徵是屬於台南的牛，後續會持續追蹤其健康情況；老牛的家環境相當不錯，自己也很喜歡，不過周遭設備像椅子數量及遮蔭處不足等卻仍待改善，相信若整體完善後，老牛的家會是一處很有觀光潛力的景點。

王秋淑則說，很開心「南哞」能順利入住台南老牛的家，也收到李宗翰議員1萬元的「聘金」，不過為讓「南哞」能夠好好適應新環境，除把「聘金」全數捐贈給予老牛的家外，自己也將再捐贈1萬2000元給老牛的家，希望老牛能被妥善照顧。

市府農業局說明，先前無法收容主要因老牛的家僅能接收台南本地牛隻，後續經確認牛隻所有權轉移，並完成檢驗後，已提供合適空間讓牛隻順利安置，未來也會安排相關獸醫師協助追蹤牛隻健康，確保其安全性。