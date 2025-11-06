金牌縣市的祕密？南投用「運動＋人文」翻轉地方能量
南投縣全國運動會成績亮眼，勇奪12金、7銀、12銅，非六都縣市中名列第3。為培育運動健將、凝聚全民運動精神，第73屆全縣運動會今天在南投市藍田書院點燃聖火，展開全縣13鄉鎮市傳遞，8日上午在縣立體育場展開體育競技。
聖火點燃儀式由副縣長王瑞德主持，縣議員張秀枝、簡千翔、立委麥玉珍與南投市長張嘉哲等人到場共襄盛舉。藍田書院為南投重要古蹟，現場禮敬、上香，儀式莊嚴肅穆；在書院主委張振昌引導下，王瑞德點燃聖火，交由教育處長王淑玲，再由五育中學聖火隊展開第一棒傳遞，南投國小師生夾道歡呼，氣氛熱烈。
王瑞德說，縣運會為期四天，開幕典禮當天也將表揚南投在全國運動會表現優異的選手與教練，展現南投體育人才培育成果。他強調，縣府近年積極推展全民運動，除提高體育獎助學金，也規劃興建南投市、草屯鎮與埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，讓運動成為市民日常生活的一部分。
縣府教育處指出，本屆運動會共有36項競賽，涵蓋一般、公務人員、教職員與適性體育組，賽事遍布全縣28處場地，動員逾1600名裁判、工作人員與志工，總參與人次突破1萬3557人。
為了讓鄉親與選手體驗南投風情，縣府也將在開幕當天上午10點半舉辦「良質米食暨農特產饗宴」，邀請民眾品嚐在地特色美食。王瑞德說，縣府將持續打造運動友善環境，期盼更多南投選手能在全國乃至國際賽場上發光發熱，為南投爭取更多榮耀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言