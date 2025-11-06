去年風災沖毀神岡陽明山排水下游護岸 歷10個月復建完工
去年凱米颱風重創台中市神岡區陽明山排水，下游護岸坍塌、道路中斷，兩岸居民通行受阻。立委楊瓊瓔會勘災情，爭取水利署第三河川分署核定4740萬元全額補助，推動「陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」，歷經10個月施工日前完工。
楊瓊瓔今天與台中市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德共同視察成果，她感謝中央與市府團隊通力合作，攜手守護地方安全。
立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德今天辦理「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程完工」視察，經濟部水利署第三河川分署、台中市政府水利局、神岡區公所、圳堵里長鄭秀燕、圳前里長陳木生、新庄里長張育豪等單位出席。
台中市政府水利局說明，陽明山排水串聯圳堵、圳前、新庄等里，是神岡區重要的排水系統之一，去年凱米颱風帶來暴雨沖刷，致陽明橋下游河道高差達6公尺、兩岸坍塌長達60公尺、崩落高度超過10公尺，左岸居民出入道路更被沖毀寬達5公尺，災後景象怵目驚心。
水利局啟動「陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」，感謝立委楊瓊瓔奔走爭取，獲水利署第三河川分署全額補助4740萬元，工程內容包含左岸道路復建、設置橫向排水溝、擋土牆與邊坡掛網植生等；右岸重建護岸、道路；河道新設跌水工、靜水池及固床工等，11月初已完工，全面提升防洪功能。
經濟部水利署第三河川分署長張稚暉表示，去年凱米颱風水患造成全國各地不少災情，幸好市府及時搶險陽明山排水，避免災害擴大。他說去年9月即核定全額補助4740萬元，由市府啟動復建工程，今天現場視察完工成果，護岸穩固、安全可靠。
羅永珍表示，去年災後，居民一度無法通行，有人擔心「下一場雨就可能沖進家門」，如今護岸重新建置，排水改善、道路平整，終於解決民眾憂心。吳呈賢感謝中央出錢、市府出力，攜手完成陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程。吳建德表示，這筆將近5000萬元的中央補助，是楊瓊瓔委員爭取來的「救命錢」，若當時延誤，恐怕整條河岸都要被沖垮。
