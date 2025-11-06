台中社宅長者少 桃園拚全齡友善

台灣即將邁入超高齡社會，但長者租屋困難依舊未解，連社會住宅也難以進住。台中社宅目前約2831戶，只有約10%由65歲以上長者申請入住，遭質疑市府政策未充分照顧高齡族群，要求調整社宅分配機制。市府表示，會向住宅審議委員會提案研議。

市議員陳俞融說，65歲以上長者在租屋市場常碰壁，有名75歲、從外地退休回台中養老的長者要租屋，但房東聽到房客逾65歲，就直接拒絕；甚至連包租代管機構都難以成功，有長者聯繫40間出租屋仍未找到棲身處。

陳俞融指出，長者在租屋市場受挫，想住進社宅同樣困難，目前台中已出租社宅2831戶，僅296戶是65歲以上長者申請，近三年完工7處新社宅，1567名長者申請僅330人抽中，1237人失望而歸。其中711人並非不符合資格，僅是「未中籤」。

陳俞融建議市府將社宅「關懷戶」比率由現行40%提高至50%，並在明定長者保障名額，同時設立「長者租屋媒合平台」，與民間租屋網站合作，建立願意租屋給長者的房東名單，並提供維修補助或租金減免等誘因。

都發局長李正偉回應，包租代管部分將要求業者優先處理長者個案；至於社宅制度涉及中央補助規範，將把議員建議提報住宅審議委員會研議，必要時向中央反映是否增列「長者優先排序」，議員則要求不要事事問中央，對的事要積極推動。

相較之下，桃園市長者社宅政策已先行。根據桃園市政府統計，65歲以上長者入住戶數占整體社宅19%，在政策保障戶中比率達47%，並提供最長12年租期。市府並強調全齡友善設計與整合照護，社宅公共空間安排團體活動與健康服務，打造高齡與青壯共融的社宅模式。

桃園市都發局長江南志說，桃園社宅從整體規畫、公共空間通用設計、智慧安全系統到日常管理，落實「全齡友善、老幼共融」原則，公共空間安排團體活動課程促進全齡參與，從生活照顧、健康促進到心理支持的整合型照護，近期中壢一號社宅更獲「銀光好居」認證。