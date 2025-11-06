台中社宅無障礙房 38間閒置

台中市社會住宅長者入住大不易，一戶難求，民代又發現市府設置的無障礙房型，多達38間空戶「養蚊子」，批評資源配置不當。專家認為，高齡化與無障礙需求確有其需求，建議地方政府強化盤點與彈性調整，同時加強宣導政策，讓有需求者有機會入住。

台中市社宅3%屬於無障礙房型，戶數雖不到百戶，但其中38間閒置，無人入住。住宅發展工程處指出，無障礙房型主要針對下肢障礙、使用輪椅者設計，符合條件申請人相對有限；若當下無合格對象，單位也會詢問一般房型的申請人是否願意入住，但多數回應不積極。

住宅處指出，該房型租金略高於一般房型，且因依設計規範須保留輪椅迴轉空間、擴大廁所與走道面積，不少人覺得格局「太空曠」，意願不高。將向中央反映是否調整設計，提升使用率。

靜宜大學社會工作與兒少系副教授王秀燕指出，台中目前已有包租代管及社宅等方案，外縣市部分社宅則設有「銀髮住宅」專區，但各地老化程度不同，難以單一模式因應。

王秀燕建議，市府應調查高齡者租屋需求，整合社宅、包租代管等資源，並加強宣導，讓社會理解許多長者仍具行動力，市場應以更開放態度面對長者租屋需求。