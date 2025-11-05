蔦屋書店重磅進駐台中海線梧棲 中部首座日式風格獨立路面店

蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕，將在台中港市政特區，打造中部地區首座日式風格的獨立路面店，地點位於梧棲區大仁路與四維路口，占地近千坪，為四層樓的獨棟建築，提供閱讀、咖啡、餐飲、展演等複合式空間。

被譽為「日本最美書店」的蔦屋書店，自2011年在日本代官山開出第一家店後，以結合書籍、咖啡、設計、生活選物的獨特空間風格，成為日本文化與美學的象徵。其全年千萬人次的進館紀錄，更讓蔦屋書店成為各地地方創生的推手，這次與聯悅建設合作，打造兼具書店、咖啡廳、餐飲與特色商店的複合型文化據點。

市議員陳廷秀表示，「港區的發展不只是建設的提升，更是文化生活的加值。」蔦屋書店確定將於2027年進駐台中港市政特區，全新複合式路面店，將讓台中港區在「文化城市」的發展上邁出關鍵一步，不僅帶動人潮與商機，更將豐富海線地區的人文風貌。