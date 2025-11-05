快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

蔦屋書店重磅進駐台中海線梧棲 中部首座日式風格獨立路面店

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕。圖／翻攝自聯悅建設
蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕。圖／翻攝自聯悅建設

蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕，將在台中港市政特區，打造中部地區首座日式風格的獨立路面店，地點位於梧棲區大仁路與四維路口，占地近千坪，為四層樓的獨棟建築，提供閱讀、咖啡、餐飲、展演等複合式空間。

被譽為「日本最美書店」的蔦屋書店，自2011年在日本代官山開出第一家店後，以結合書籍、咖啡、設計、生活選物的獨特空間風格，成為日本文化與美學的象徵。其全年千萬人次的進館紀錄，更讓蔦屋書店成為各地地方創生的推手，這次與聯悅建設合作，打造兼具書店、咖啡廳、餐飲與特色商店的複合型文化據點。

市議員陳廷秀表示，「港區的發展不只是建設的提升，更是文化生活的加值。」蔦屋書店確定將於2027年進駐台中港市政特區，全新複合式路面店，將讓台中港區在「文化城市」的發展上邁出關鍵一步，不僅帶動人潮與商機，更將豐富海線地區的人文風貌。

陳廷秀說，蔦屋書店進駐梧棲，期盼讓梧棲成為海灣城市中最具魅力的文化地標，建築設計由日本當代建築大師操刀，外觀為純白色系，融合日式美學與在地氣候、地理環境，不僅是商業佈局，更象徵著台中海線地區文化與生活品質的升級。

蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕。圖／陳廷秀提供
蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕。圖／陳廷秀提供
蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕。圖／陳廷秀提供
蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）正式宣布進駐台中梧棲，預計於2027年開幕。圖／陳廷秀提供

梧棲 日本 咖啡廳

延伸閱讀

非洲豬瘟禁將令解封屏東 神農獎養豬戶：大家共同努力、犧牲短期痛苦

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

防堵非洲豬瘟！中市府稽查案場5公里內東南亞餐飲店 暫無違規

台中梧棲中正停車場將啟用 解決行政中心周邊一位難求困境

相關新聞

彰化溪湖24年大建醮...震福宮要強制收普桌丁口費 惹反彈

彰化溪湖鎮明年1月將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，卻傳出震福宮發出通知強制庄民要繳普桌費，另每丁每口再收500元，有...

彰化遊憩新亮點 二水硯墨之道打通八堡一圳水岸廊道斷點

彰化縣二水鄉硯墨之道啟用，縣長王惠美表示，縣府建置「八堡一圳水岸廊道」，此次打通復興村廊道斷點，融合二水石硯產業特色，結...

登塔俯瞰中彰投全景！松嶺之星試營運在即 居民期待但怕塞車

南投縣「松嶺之星」預計明年完工啟用，縣議員林憶如指出，期盼它成為八卦山觀光核心，串聯沿線景點。居民期待觀光帶來商機，但也...

借用地政廳舍辦公10年 新建豐原派出所今落成啟用

台中市警局豐原分局豐原派出所10年前重建，借用豐原地政所廳舍辦公，豐原派出所新廳舍已完工，今天舉行落成啟用典禮，台中市府...

潭子車站前髒亂貨櫃市集將退場 換新團隊…馬卡龍色系登場

台鐵潭子車站前站商場經營不善、髒亂不堪，被地方批成「爛尾貨櫃市集」，立委楊瓊瓔日前邀台鐵公司、市議員賴朝國及地方里長會勘...

台電設備故障原水不足惹禍 南投6鄉鎮今天大停水15小時

南投縣多地今天受台電設備故障影響，原水取水量不足，自來水公司自清晨7時起至晚間10時，竹山鎮、南投市、水里鄉、名間鄉、集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。