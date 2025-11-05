快訊

彰化溪湖24年大建醮...震福宮要強制收普桌丁口費 惹反彈

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪湖鎮將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，卻傳出震福宮發出通知強制庄民要繳普桌費及丁口費惹議。圖／民眾提供
溪湖鎮將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，卻傳出震福宮發出通知強制庄民要繳普桌費及丁口費惹議。圖／民眾提供

彰化溪湖鎮明年1月將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，卻傳出震福宮發出通知強制庄民要繳普桌費，另每丁每口再收500元，有民眾反彈說，若一家4口就要繳5千元，怎能強制人繳呢?廟方表示，若民眾有異議，可以在庄民大會提出討論。

有民眾將震福宮的公告和通知書po在臉書「宗教爆報」爆料指出，「彰化溪湖24年一科建醮，地方庒頭廟強制每戶繳錢」，震福宮發出公告，強制庄民每戶要繳普桌費3千元，另每丁每口再收500元，引發爭議。

有民眾說，「現在都什麼時代了，還能強制收丁口費? 」、「我們家4人，要繳5千，我要領的普發1萬元都去掉一半了」、「我們這也有丁口錢、但是沒強制」、「確定每戶都負擔得起？」。

面對批評，震福宮表示，因為這是溪湖鎮24年才一次的重要清醮活動，目前庄內參與戶數僅約80戶，因擔心資金不足，才暫訂每戶收3千元普桌費及丁口費，但若大家有異議，會在15日的庄民大會中再討論。

溪湖鎮長何炳樺表示，24年才一次的大建醮是全鎮的宗教盛事，全鎮約有30間宮廟會參與，而各宮廟籌募經費方式不同，早期傳統很多宮廟會收丁口費，但近年來受景氣影響，及部分年輕族群不見得會參與，很多宮廟都不收丁口費了，改以向企業界等募集活動資金，也請廟方再和民眾溝通，以免衍生爭議。

民俗專家蒲慶豐表示，廟會活動不能強制民眾收取費用，不能說不繳錢就收不到平安，神明是公正的，只要有信仰，神明都會保佑，否則那沒錢的人難道就得不到保佑嗎?。

溪湖鎮將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，卻傳出震福宮發出通知強制庄民要繳普桌費及丁口費惹議。圖／取自臉書宗教爆報
溪湖鎮將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，卻傳出震福宮發出通知強制庄民要繳普桌費及丁口費惹議。圖／取自臉書宗教爆報

溪湖鎮 彰化 建醮

