「南投幸福GO」水里、集集線通車 強化公共運輸

中央社／ 南投縣5日電

南投縣政府今年擴展「南投幸福GO」交通服務至水里鄉、集集鎮，7月及8月陸續試營運至10月31日，共搭載近萬人次。為永續經營服務，縣府今天舉辦通車典禮，明天起正式收費。

為滿足偏鄉居民外出就學、就醫、就養、採買等通行需求，南投縣政府去年起在鹿谷鄉、名間鄉、竹山鎮推動「南投幸福GO」交通服務，今年7月、8月再陸續啟動水里鄉、集集鎮試營運，經運作穩定，縣府今天下午在集集鎮武昌宮舉辦水里鄉、集集鎮路線通車典禮。

南投縣政府交通工程及管理所表示，「南投幸福GO」去年在竹山、名間、鹿谷開始推動，今年擴展服務範圍，7月導入水里鄉、8月導入集集鎮，並預計明年底前完成全縣13鄉鎮市推動，盼透過這項交通服務改善偏鄉長輩、學生、民眾交通困境，成為外出重要公共運輸。

縣府交管所表示，水里鄉、集集鎮人口密度低且居住分散，為滿足分散需求，「南投幸福GO」以預約服務方式，提供無公車客運行經地區，或前後1小時內無服務班次的預約接送服務，配合公路客運轉乘及接駁至生活圈外地點，提供更有彈性公共運輸服務。

交管所表示，「南投幸福GO」水里鄉、集集鎮試營運至10月31日，共搭載9838人次、發出3083班次，總公里數達4萬4872公里，平均每班次搭載3人以上，服務成果豐碩，為永續經營，水里鄉、集集鎮路線明天起收費，鄉親可撥0800885658專線或村里辦公室預約乘車。

交管所表示，以8公里作為段次收費基礎，超過8公里以上收2段票，最多計算至3段票，每段票半票新台幣13元、全票25元，65歲以上長者可使用敬老卡乘車；感謝交通部公路局台中區監理所協助推動服務。

