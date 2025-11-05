台中豐原派出所新建落成 守護治安新地標

快訊

中央社／ 台中5日電

台中市豐原警分局豐原派出所今天舉辦落成啟用典禮，為地上3層393坪建物，採RC結構，並以科技化設計融入節能減碳及綠建築功能，希望提供警察更安全舒適的工作環境。

台中市政府警察局豐原分局豐原派出所新建辦公廳舍落成啟用典禮今天舉辦，市府副秘書長張大春主持。張大春表示，改善辦公環境是市府的責任，期能為員警提供更安全舒適的工作場所，進而提高警察服務效能，提供更優質的服務。

警察局說明，豐原的舊地名「葫蘆墩」又稱富春，豐原派出所轄管葫蘆里等11里，人口約2萬2000餘人，是豐原分局最繁重派出所。轄區位處大豐原地區核心地帶，治安及交通狀況繁重，轄內有豐原第一市場、24家金融機構、眾多醫療診所及百年糕街，商業鼎盛。

豐原派出所原為豐原分局駐地派所，前因豐原分局搬遷拆除後，轉而暫借豐原地政事務所空間辦公。在地方耆老多方奔走後，民國110年整地、分割、規劃設計，當年10月動土，今年3月竣工，開啟豐原派出所的歷史新頁。

豐原分局長謝建國表示，新建豐原派出所採科技、優質、親民、舒適，以及高機能性的人性化方式來設計洽公環境，期許豐原派出所與豐原交通分隊在新址合署辦公後，華麗轉身、風華再現，化身為葫蘆墩的守護地標。

