彰化扇形車庫換新門面 掃條碼線上登記入場參觀

台鐵彰化扇形車庫經整修後，重新開放民眾參觀，整修後的車庫改成掃條碼線上填表格登記入場，以耐候鋼為主要材料重塑大門、入口須知等，也增加解說牌，讓民眾更了解扇形車庫。

根據彰化縣政府網站資料，位在台鐵彰化機務段的彰化扇形車庫1922年興建，已被文化部列為國定古蹟，也是全台唯一現存且仍在使用中的扇形車庫，車庫本體呈半圓弧狀，有12股道，中央設有大型調車轉盤，用以調整火車頭方向，因車庫軌道外展呈扇形而得名。

為因應彰化縣舉辦台灣設計展，彰化扇形車庫也從今年4月起進行整修，直到10月10日才整修完工，重新開放民眾參觀，彰縣府人員今天說明，由於扇形車庫還在使用中，入口處有保全看守，民眾進入參觀時需寫下姓名電話等個人資料，現今改成可用手機平板掃描條碼填表格登記入場。

縣府表示，這次整修以不改動外貌、不鎖固物件及古蹟不被遮擋為原則，扇形車庫入口處缺乏大門入口意象，整修後用耐候鋼材料塑造門面及入口須知展示牌，也重新設計參觀動線的指標，也增設解說設施，讓民眾對扇形車庫有更多了解。