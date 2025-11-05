彰化扇形車庫換新門面 掃條碼線上登記入場參觀

快訊

中央社／ 彰化5日電

台鐵彰化扇形車庫經整修後，重新開放民眾參觀，整修後的車庫改成掃條碼線上填表格登記入場，以耐候鋼為主要材料重塑大門、入口須知等，也增加解說牌，讓民眾更了解扇形車庫。

根據彰化縣政府網站資料，位在台鐵彰化機務段的彰化扇形車庫1922年興建，已被文化部列為國定古蹟，也是全台唯一現存且仍在使用中的扇形車庫，車庫本體呈半圓弧狀，有12股道，中央設有大型調車轉盤，用以調整火車頭方向，因車庫軌道外展呈扇形而得名。

為因應彰化縣舉辦台灣設計展，彰化扇形車庫也從今年4月起進行整修，直到10月10日才整修完工，重新開放民眾參觀，彰縣府人員今天說明，由於扇形車庫還在使用中，入口處有保全看守，民眾進入參觀時需寫下姓名電話等個人資料，現今改成可用手機平板掃描條碼填表格登記入場。

縣府表示，這次整修以不改動外貌、不鎖固物件及古蹟不被遮擋為原則，扇形車庫入口處缺乏大門入口意象，整修後用耐候鋼材料塑造門面及入口須知展示牌，也重新設計參觀動線的指標，也增設解說設施，讓民眾對扇形車庫有更多了解。

彰化扇形車庫 國定古蹟 設計

相關新聞

彰化溪湖24年大建醮...震福宮要強制收普桌丁口費 惹反彈

彰化溪湖鎮明年1月將舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，卻傳出震福宮發出通知強制庄民要繳普桌費，另每丁每口再收500元，有...

彰化遊憩新亮點 二水硯墨之道打通八堡一圳水岸廊道斷點

彰化縣二水鄉硯墨之道啟用，縣長王惠美表示，縣府建置「八堡一圳水岸廊道」，此次打通復興村廊道斷點，融合二水石硯產業特色，結...

登塔俯瞰中彰投全景！松嶺之星試營運在即 居民期待但怕塞車

南投縣「松嶺之星」預計明年完工啟用，縣議員林憶如指出，期盼它成為八卦山觀光核心，串聯沿線景點。居民期待觀光帶來商機，但也...

借用地政廳舍辦公10年 新建豐原派出所今落成啟用

台中市警局豐原分局豐原派出所10年前重建，借用豐原地政所廳舍辦公，豐原派出所新廳舍已完工，今天舉行落成啟用典禮，台中市府...

潭子車站前髒亂貨櫃市集將退場 換新團隊…馬卡龍色系登場

台鐵潭子車站前站商場經營不善、髒亂不堪，被地方批成「爛尾貨櫃市集」，立委楊瓊瓔日前邀台鐵公司、市議員賴朝國及地方里長會勘...

台電設備故障原水不足惹禍 南投6鄉鎮今天大停水15小時

南投縣多地今天受台電設備故障影響，原水取水量不足，自來水公司自清晨7時起至晚間10時，竹山鎮、南投市、水里鄉、名間鄉、集...

