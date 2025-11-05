登塔俯瞰中彰投全景！松嶺之星試營運在即 居民期待但怕塞車

南投縣「松嶺之星」預計明年完工啟用，縣議員林憶如指出，期盼它成為八卦山觀光核心，串聯沿線景點。居民期待觀光帶來商機，但也擔心假日塞車問題。南投縣觀光處長陳志賢表示，將規劃電動接駁車與智慧服務平台保障交通順暢。

松嶺之星位於名間鄉松柏嶺，緊鄰受天宮，基地面積約1633坪，自2022年元月動土以來，工程進度順利推進。園區亮點為高50米「松嶺之星」景觀塔，遊客可搭乘電梯或沿戶外雙螺旋階梯登上頂樓景觀平台，俯瞰中彰投壯闊風光。相關施工及委外招商如期完成，最快明年初將進行試營運。

林憶如說，松嶺之星將成為八卦山觀光核心，園區完工後應與139線沿線景點串聯，包括南投市與名間鄉的文化、宗教及茶鄉景點。她也建議，參考福興溫泉區模式，結合接駁車、步道與電輔腳踏車，讓遊客能從停車場出發，沿八卦山茶鄉及宗教文化景點進行深度旅遊，提升旅遊品質與停留時間，也能帶動茶葉與農產品消費。

當地居民對松嶺之星啟用抱持期待與憂慮。李姓茶商說，松嶺之星開放後，肯定能帶動觀光與消費，我們很期待。但也有居民擔心，假日遊客車多可能導致交通堵塞，如果沒有完善接駁與停車規劃，八卦山恐怕會大塞車。

為改善交通與接駁，陳志賢說，園區規劃兩處停車場，第一停車場以大型遊覽車為主，第二停車場供小型車使用；同時將提供四輛電動接駁車，串聯松嶺之星、受天宮及周邊主要景點。