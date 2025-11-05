彰化遊憩新亮點 二水硯墨之道打通八堡一圳水岸廊道斷點

彰化縣二水鄉硯墨之道啟用，縣長王惠美表示，縣府建置「八堡一圳水岸廊道」，此次打通復興村廊道斷點，融合二水石硯產業特色，結合水圳與書法意象，打造兼具休閒與文化風格的踏青新場域，串聯三鐵跑水自行車道及二水鄉觀光自行車道，讓地方再增加遊憩景觀新亮點。

王惠美表示，「八堡圳」被稱為彰化母親河，對彰化農業發展非常重要，此次由交通部觀光署補助1512萬元，縣府自籌1100萬元，共斥資2612萬元打通八堡一圳1號橋至復興橋之間斷點，共343公尺，更優化水岸廊道延伸到坑口1號橋，共改善1.3公里。

王惠美說，從員林市到二水鄉的八堡一圳水岸廊道全長 29 公里，廊道從田中高鐵站分為南北二段，田中高鐵站往南17公里到二水連接到南投集集的「三鐵跑水」自行車道，讓鄉親能沿著百年水利設施「八堡圳」騎著自行車，欣賞二水花旗木，享受田園風光。田中高鐵站往北至員林台糖步道，共12公里，未來也會規劃休憩節點、景觀照明、導覽指標及植栽綠化，並串聯埔心自行車道。

本周11月9日即將登場的「台灣米倉田中馬拉松」沿途也會經過水岸廊道，王惠美也邀請大家繼2025台灣設計展後，親身來體驗在地水岸風光。

議員鄭俊雄表示，2019年向縣府提案八堡圳水岸廊道以串連田中、社頭、二水，感謝縣府爭取前瞻計畫補助興建，讓鄉親與觀光客都能享受更好的休閒設施。

二水鄉長蘇界欽說，廊道串聯後，將能吸引更多人來騎自行車，未來也能辦更多活動，帶動地方發展。