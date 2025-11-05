聽新聞
借用地政廳舍辦公10年 新建豐原派出所今落成啟用
台中市警局豐原分局豐原派出所10年前重建，借用豐原地政所廳舍辦公，豐原派出所新廳舍已完工，今天舉行落成啟用典禮，台中市府副秘書長張大春說，改善辦公環境是市府的責任，期望能為警察提供更安全舒適的工作場所，提高警察服務效能。
豐原派出所原址是日據時期為豐原武德殿，縣市合併後民國104年遷離原址至西安街與地政事務所，新廳舍完工後日前遷回中山路原址。
豐原的舊地名「葫蘆墩」又稱富春，豐原派出所轄管葫蘆里等11里，2萬2千餘人，是豐原分局最繁重派出所，轄區位處於大豐原地區核心地帶，治、交安狀況繁重，轄內有豐原第一市場、24家金融機構。
豐原派出所原為豐原分局駐地派出所，因豐原分局搬遷拆除後，轉而暫借豐原地政事務所空間辦公。110年整地、分割、規劃設計，同年10月動土，今年3月完工。
新建豐原派出所總經費6968萬元，為地上3層393坪建物，以科技化設計融入節能減碳及綠建築功能，景觀外立面設計簡約雅致、平實而質樸，內部規劃無障礙設施。
豐原分局長謝建國表示，新建豐原派出所採科技、優質、親民、舒適，及高機能性的人性化方式來設計洽公環境，期許豐原派出所與豐原交通分隊在新址合署辦公後，華麗轉身、風華再現。
