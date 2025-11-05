台中梧棲中正停車場將啟用 解決行政中心周邊一位難求困境

梧棲區戶政事務所周邊，地處區公所、衛生所、分駐所及傳統市場，長期飽受停車位不足之苦，造成洽公與市場採買民眾極大不便，經過市議員王立任多年努力，市府宣布「中正停車場」工程已順利完工，即將正式啟用，可望大幅改善當地交通問題。

市議員王立任表示，早在2022年4月28日議會質詢時，便指出梧棲行政中心周邊包括區公所、戶政事務所、衛生所、分駐所、公園及傳統市場， 是居民生活最密集的區域之一，然而停車空間長期不足，導致民眾洽公及採買困難,也連帶影響交通安全，因而與地方民代多人，共同要求市府盡速規劃設置公有停車場，歷經評估、設計與施工階段，終於將完成。

王立任指出，中正停車場完工後，不僅提升周邊公共設施的便利性，爭取最親民的收費，半小時10元、一天最高累積60元，也帶動梧棲戶政事務所周邊整體交通秩序，達成地方居民長久以來的心願，他並承諾未來將持續關心，停車場啟用後的動線設計與周邊交通改善，讓這項公共建設真正發揮服務效益。