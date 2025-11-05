入園只要10元 奧萬大泰雅、布農、賽德克族共譜山林之歌
楓紅滿山、秋意正濃，南投奧萬大迎來一年一度最詩意的慶典。「奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會」將於11月8日登場，入園門票僅10元，集結原民歌舞、森林音樂、美食手作與自然體驗，邀民眾在山林中享受文化與自然交織的秋日饗宴。
今年以「部落風采×森林饗宴」為主題，邀集泰雅、賽德克、布農等族團體登場，透過歌聲述說山林故事，從長者古調、童聲合唱到青年創作，展現文化脈動。演出團體包括親愛文化健康站、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、法治國小童韻合唱團等。
園區同步開設部落市集，展示在地農特產與手作創意。有里山織色纖維工坊推出織布展演與DIY體驗，松林書屋展出「香糯米的故鄉：松林部落史」並舉辦踏查分享，「阿嵐藝宿家工作坊」則示範口簧琴製作。「萬豐社區發展協會」、「南投縣曲冰公共事務促進協進會」與「武界部落文化觀光關懷發展協會」也帶來文化展示與原民美食，呈現多元族群風貌。
亮點之一「部落楓采餐套組」由米其林綠星主廚與在地族人合作，以小米、馬告、樹豆、苦花魚等山林食材設計菜單，展現風土創意。另有鋸木體驗、絹印手作等活動，讓遊客親手創作秋日回憶。
現場設有集章闖關遊戲，完成任務即可兌換限量國產材鑰匙圈；多款以「奧萬大」自然與原民文化為靈感的紀念品同步亮相，包括防水斗篷、貼紙、T恤、抱枕與提袋。當天並舉行「奧萬大部落楓采100＋色彩故事」新書分享會，邀請「松林部落史」作者徐趙啟明與繪師邱若龍對談，以圖文記錄部落文化與遷徙記憶。
