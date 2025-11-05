快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

入園只要10元 奧萬大泰雅、布農、賽德克族共譜山林之歌

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
奧萬大舉辦部落音樂會，由賽德克耆老展現傳統工藝。圖／林保署南投分署提供
奧萬大舉辦部落音樂會，由賽德克耆老展現傳統工藝。圖／林保署南投分署提供

楓紅滿山、秋意正濃，南投奧萬大迎來一年一度最詩意的慶典。「奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會」將於11月8日登場，入園門票僅10元，集結原民歌舞、森林音樂、美食手作與自然體驗，邀民眾在山林中享受文化與自然交織的秋日饗宴。

今年以「部落風采×森林饗宴」為主題，邀集泰雅、賽德克、布農等族團體登場，透過歌聲述說山林故事，從長者古調、童聲合唱到青年創作，展現文化脈動。演出團體包括親愛文化健康站、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、法治國小童韻合唱團等。

園區同步開設部落市集，展示在地農特產與手作創意。有里山織色纖維工坊推出織布展演與DIY體驗，松林書屋展出「香糯米的故鄉：松林部落史」並舉辦踏查分享，「阿嵐藝宿家工作坊」則示範口簧琴製作。「萬豐社區發展協會」、「南投縣曲冰公共事務促進協進會」與「武界部落文化觀光關懷發展協會」也帶來文化展示與原民美食，呈現多元族群風貌。

亮點之一「部落楓采餐套組」由米其林綠星主廚與在地族人合作，以小米、馬告、樹豆、苦花魚等山林食材設計菜單，展現風土創意。另有鋸木體驗、絹印手作等活動，讓遊客親手創作秋日回憶。

現場設有集章闖關遊戲，完成任務即可兌換限量國產材鑰匙圈；多款以「奧萬大」自然與原民文化為靈感的紀念品同步亮相，包括防水斗篷、貼紙、T恤、抱枕與提袋。當天並舉行「奧萬大部落楓采100＋色彩故事」新書分享會，邀請「松林部落史」作者徐趙啟明與繪師邱若龍對談，以圖文記錄部落文化與遷徙記憶。

奧萬大舉辦部落音樂會，讓遊客體驗賽德克織布工藝。圖／林保署南投分署提供
奧萬大舉辦部落音樂會，讓遊客體驗賽德克織布工藝。圖／林保署南投分署提供
奧萬大舉辦部落音樂會，賽德克族載歌載舞，邀請民眾體驗部落文化。圖／林保署南投分署提供
奧萬大舉辦部落音樂會，賽德克族載歌載舞，邀請民眾體驗部落文化。圖／林保署南投分署提供
奧萬大舉辦部落音樂會，賽德克族載歌載舞，邀請民眾體驗部落文化。圖／林保署南投分署提供
奧萬大舉辦部落音樂會，賽德克族載歌載舞，邀請民眾體驗部落文化。圖／林保署南投分署提供

奧萬大 南投縣 音樂會

延伸閱讀

《東京計程車》94歲山田洋次x84歲倍賞千惠子x52歲木村拓哉 共譜東京的人生風景

傳承泰雅傳統 桃園新增多項原住民族文化資產

台灣茶飄香巴黎巧克力沙龍 5大品牌以「台茶八千」共譜島嶼新風味

6位藝術家共譜 獻給台東工藝的12首情詩

相關新聞

登塔俯瞰中彰投全景！松嶺之星試營運在即 居民期待但怕塞車

南投縣「松嶺之星」預計明年完工啟用，縣議員林憶如指出，期盼它成為八卦山觀光核心，串聯沿線景點。居民期待觀光帶來商機，但也...

彰南運動中心重啟營運 前廠商控條件不公訴訟中

彰化縣員林市的彰南國民運動中心在與前營運廠商解約後，縣府重新辦理招商作業，由頡承公司取得新的經營權，場館已於11月1日起...

影／搶先看！新社花海暨台中花毯節8日登場 飛天小女警今亮相

搶先看！「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活...

彰化遊憩新亮點 二水硯墨之道打通八堡一圳水岸廊道斷點

彰化縣二水鄉硯墨之道啟用，縣長王惠美表示，縣府建置「八堡一圳水岸廊道」，此次打通復興村廊道斷點，融合二水石硯產業特色，結...

借用地政廳舍辦公10年 新建豐原派出所今落成啟用

台中市警局豐原分局豐原派出所10年前重建，借用豐原地政所廳舍辦公，豐原派出所新廳舍已完工，今天舉行落成啟用典禮，台中市府...

潭子車站前髒亂貨櫃市集將退場 換新團隊…馬卡龍色系登場

台鐵潭子車站前站商場經營不善、髒亂不堪，被地方批成「爛尾貨櫃市集」，立委楊瓊瓔日前邀台鐵公司、市議員賴朝國及地方里長會勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。