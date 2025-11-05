聽新聞
台電設備故障原水不足惹禍 南投6鄉鎮今天大停水15小時
南投縣多地今天受台電設備故障影響，原水取水量不足，自來水公司自清晨7時起至晚間10時，竹山鎮、南投市、水里鄉、名間鄉、集集鎮及信義鄉部分地區停水，共計約15小時。自來水公司提醒受影響用戶提前儲水備用，作業完成後將立即恢復供水。
停水範圍包括：
水里鄉：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村。
集集鎮：全鎮11里，包括集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里。
南投市：鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里（部分）、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里（部分）、永豐里（部分）、福興里（部分）、三興里（部分）、平山里（部分）。
竹山鎮：消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、福興里、下坪里、延和里、延祥里、延山里、延正里、延平里、山崇里、富州里、中央里及社寮里（部分）。
名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村。
信義鄉：全鄉。
自來水公司提醒，停水期間用戶應關閉淨水器水源及抽水機電源，避免損壞；建築物自來水進水口低於地面的用戶，也應將總表前制水閥栓關閉，以防虹吸汙染。停水期間如需確認停復水區域與進度，可至水公司停水查詢系統或撥打1910客服專線；另設置臨時供水站，民眾可參考查詢。
自來水公司呼籲，民眾應儲水備用並慎防火源，停水期間妥善使用水資源，以降低生活不便影響。
