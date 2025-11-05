彰南運動中心重啟營運 前廠商控條件不公訴訟中

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣員林市的彰南國民運動中心重新營運，目前試營運中。圖／彰化縣府提供
彰化縣員林市的彰南國民運動中心重新營運，目前試營運中。圖／彰化縣府提供

彰化縣員林市的彰南國民運動中心在與前營運廠商解約後，縣府重新辦理招商作業，由頡承公司取得新的經營權，場館已於11月1日起依新約啟動試營運，預計11月10日起正式營運，讓民眾休閒運動不中斷。

彰南國民運動中心原由凱格大巨蛋運動公司經營，但因面臨土地租金飆漲與設備保固爭議，業者認為縣府未協助解決，經營條件不公，才提出終止契約，並向縣府提起訴訟，要求返還1500萬元履約保證金。

彰化縣府為避免場館閒置，於今年5月1日起至10月31日先委由頡承運動公司短期代管營運，期間同步依「促進民間參與公共建設法」啟動重新招商程序，最後仍由頡承公司取得正式經營權。

縣府教育處指出，廠商營運權為10年，而這次新合約依據法規修正內容訂定，調整了租金計算方式與合約條件，租金僅針對實際使用空間計算，不再納入戶外停車場等戶外及附屬範圍，也可避免因地價波動導致租金上漲等廠商財務壓力過重；但未來業者仍須自負盈虧，並負責投資更新相關設備，進行分區整建與修繕，讓場館以更完善的設施回歸服務。

目前試營運期間，彰南運動中心推出全館免費體驗活動，營業時間內民眾不分身份可自由進入使用所有設施，並享有課程報名9折優惠。正式營運後，開放時間為每日早上6時至晚上10時，並設有公益時段，每周一至日上午8時至10時，以及周一至周五下午2時至4時，開放民眾免費使用部分設施。

彰化縣員林市的彰南國民運動中心重新營運，預計11月10日起正式營運，提供民眾休閒運動空間。圖／彰化縣府提供
彰化縣員林市的彰南國民運動中心重新營運，預計11月10日起正式營運，提供民眾休閒運動空間。圖／彰化縣府提供

運動中心 財務

