聽新聞
0:00 / 0:00
彰南運動中心重啟營運 前廠商控條件不公訴訟中
彰化縣員林市的彰南國民運動中心在與前營運廠商解約後，縣府重新辦理招商作業，由頡承公司取得新的經營權，場館已於11月1日起依新約啟動試營運，預計11月10日起正式營運，讓民眾休閒運動不中斷。
彰南國民運動中心原由凱格大巨蛋運動公司經營，但因面臨土地租金飆漲與設備保固爭議，業者認為縣府未協助解決，經營條件不公，才提出終止契約，並向縣府提起訴訟，要求返還1500萬元履約保證金。
彰化縣府為避免場館閒置，於今年5月1日起至10月31日先委由頡承運動公司短期代管營運，期間同步依「促進民間參與公共建設法」啟動重新招商程序，最後仍由頡承公司取得正式經營權。
縣府教育處指出，廠商營運權為10年，而這次新合約依據法規修正內容訂定，調整了租金計算方式與合約條件，租金僅針對實際使用空間計算，不再納入戶外停車場等戶外及附屬範圍，也可避免因地價波動導致租金上漲等廠商財務壓力過重；但未來業者仍須自負盈虧，並負責投資更新相關設備，進行分區整建與修繕，讓場館以更完善的設施回歸服務。
目前試營運期間，彰南運動中心推出全館免費體驗活動，營業時間內民眾不分身份可自由進入使用所有設施，並享有課程報名9折優惠。正式營運後，開放時間為每日早上6時至晚上10時，並設有公益時段，每周一至日上午8時至10時，以及周一至周五下午2時至4時，開放民眾免費使用部分設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言