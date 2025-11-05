台中美樂地公園高評價…議員喊分配不均 市府：盤點合適場域

台中市推動美樂地計畫，全面翻新老舊公園，目前在全市建置232座共融公園，風評良好，不過市議員指出各區域分配不均衡，市區、屯區人均公園較多，海線、山城資源不足，身障遊具也有同樣問題，要求改善。市府表示，已積極盤點合適場域。

台中市議會這3天質詢都發建設水利業務，民進黨議員王立任質詢表示，共融公園是這幾年市政建設亮點，他2020年就在市議會要求，海線地區公園不足，只有4座，還不是共融公園，須要加緊新設縮小城鄉差距，時隔5年，區域不均的狀況依舊。

王立任指出，以區域計算，市區有107座共融公園，屯區有53座，海線36座，山城31座，以人口為分母，市區每1.1萬人擁有1座公園，屯區每1萬人有1座公園，海線是1.4萬人，山城更高達1.8萬人，顯然山、海區域的孩子資源比不上市區與屯區。

王立任進一步表示，不只公園數量，無障礙遊具數量也有區域不均的問題，全市有32座共融公園有無障礙遊具，屯區就有17座，市區8座，海線3座，山城4座，換句話說，海線山城行動不便的孩子要長途跋涉，才能享有與其他區域孩童相同的遊玩權益。

同黨議員陳雅惠說，舊市區也有公園老舊問題，新興重劃區一直有新設公園，但如東南區，公園老舊、綠地空間稀少，且多使用罐頭式的舊型遊具。王立任等人呼籲，市府團隊應該正視資源分配不均的狀況，加強加速山海線與偏遠地區的公園建置。