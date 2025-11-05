快訊

范姜彥豐36萬聘金、18萬投資全攤出！網紅揭粿粿婚後真相　預告今晚獨家內幕

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

聽新聞
0:00 / 0:00

台中美樂地公園高評價…議員喊分配不均 市府：盤點合適場域

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中美樂地公園獲好評，目前全市共232座共融公園。圖／台中市政府提供
台中美樂地公園獲好評，目前全市共232座共融公園。圖／台中市政府提供

台中市推動美樂地計畫，全面翻新老舊公園，目前在全市建置232座共融公園，風評良好，不過市議員指出各區域分配不均衡，市區、屯區人均公園較多，海線、山城資源不足，身障遊具也有同樣問題，要求改善。市府表示，已積極盤點合適場域。

台中市議會這3天質詢都發建設水利業務，民進黨議員王立任質詢表示，共融公園是這幾年市政建設亮點，他2020年就在市議會要求，海線地區公園不足，只有4座，還不是共融公園，須要加緊新設縮小城鄉差距，時隔5年，區域不均的狀況依舊。

王立任指出，以區域計算，市區有107座共融公園，屯區有53座，海線36座，山城31座，以人口為分母，市區每1.1萬人擁有1座公園，屯區每1萬人有1座公園，海線是1.4萬人，山城更高達1.8萬人，顯然山、海區域的孩子資源比不上市區與屯區。

王立任進一步表示，不只公園數量，無障礙遊具數量也有區域不均的問題，全市有32座共融公園有無障礙遊具，屯區就有17座，市區8座，海線3座，山城4座，換句話說，海線山城行動不便的孩子要長途跋涉，才能享有與其他區域孩童相同的遊玩權益。

同黨議員陳雅惠說，舊市區也有公園老舊問題，新興重劃區一直有新設公園，但如東南區，公園老舊、綠地空間稀少，且多使用罐頭式的舊型遊具。王立任等人呼籲，市府團隊應該正視資源分配不均的狀況，加強加速山海線與偏遠地區的公園建置。

建設局長陳大田回應，的確接到很多海線家長與議員反映，市府推動美樂地計畫一直在積極盤點適合的場域，比如梧棲的頂魚寮公園就獲得很高的評價，無障礙遊具的部分也相同，建設局聯繫身障協會，會在明年度的美樂地計畫納物更多友善設施。

台中市議員王立任（左二）等人表示，共融公園雖好，存在區域不均的問題，要求市府加緊山城、海線的公園建置。記者陳敬丰／攝影
台中市議員王立任（左二）等人表示，共融公園雖好，存在區域不均的問題，要求市府加緊山城、海線的公園建置。記者陳敬丰／攝影

議員 台中市 身障

延伸閱讀

非洲豬瘟事件受到教訓 台中市副市長：訊息錯誤對市府形象傷害很大

中市動保人員私自到案場消毒 民進黨團痛批：中市府成防疫最大破口

影／台中市議會民進黨團赴監院遞狀 要求調查台中市府非洲豬瘟責任

豐中霸凌案處分遭調解撤銷 議員揭「不得另行處分」不在調解筆錄

相關新聞

影／搶先看！新社花海暨台中花毯節8日登場 飛天小女警今亮相

搶先看！「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活...

彰南運動中心重啟營運 前廠商控條件不公訴訟中

彰化縣員林市的彰南國民運動中心在與前營運廠商解約後，縣府重新辦理招商作業，由頡承公司取得新的經營權，場館已於11月1日起...

老人租屋難…台中社會住宅長者入住率竟僅10% 議員要求調整機制

台灣即將邁入超高齡社會，長者安養成重要問題，不僅難租屋，社會住宅也抽不到。台中社會住宅超過2800戶，其中只有約10%是...

台中美樂地公園高評價…議員喊分配不均 市府：盤點合適場域

台中市推動美樂地計畫，全面翻新老舊公園，目前在全市建置232座共融公園，風評良好，不過市議員指出各區域分配不均衡，市區、...

從模特兒到創作者 蕭志夫時尚油畫個展台中登場

油畫藝術家蕭志夫近期在台中南屯北極星品啡推出「遊時尚．心自成衣」時尚油畫個展，展覽以時尚為核心，延伸多件首創油畫作品，並...

10大最需改善人行道 台中占8條 預計2年改善

內政部推出街道醫生計畫，全民票選10大最需改善人行道，台中占了8條，市議員批評市府改善人行道只依靠中央補助，不肯自己增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。