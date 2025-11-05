影／搶先看！新社花海暨台中花毯節8日登場 飛天小女警今亮相

搶先看！「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個周休假日，每天上午8時30分至下午4時30分開放。這屆以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，今天記者會現場搶先看。

台中市政府副秘書長張大春等人今天在花毯節開箱記者會中參加啟動儀式，飛天小女警偶裝驚喜登場，現場共有15個裝置藝術，張大春表示，今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。主要裝置每日每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。

台中市觀旅局表示，看到飛天小女警後記得往後方內圈走，可看到魔人啾啾，主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，還能讓大小朋友能親身走入其中探索與拍照。

台中市觀旅局長陳美秀指出，除了主花毯，現場更呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落。遊客能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也可能與尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色，及粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派角色立牌「不期而遇」，處處驚喜。