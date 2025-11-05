從模特兒到創作者 蕭志夫時尚油畫個展台中登場

油畫藝術家蕭志夫近期在台中南屯北極星品啡推出「遊時尚．心自成衣」時尚油畫個展，展覽以時尚為核心，延伸多件首創油畫作品，並有藝術家親自演繹與掌鏡的影像作品，延續與深化創作精神，展期至12月31日。

蕭志夫早在學生時期，便與幾位志同道合的朋友接受專業模特兒訓練，密集的訓練，不僅磨練他對姿態、服裝與節奏的敏銳感知，也為他日後的藝術創作奠下深厚基礎。

蕭志夫將時尚與油畫結合，自創作初期捨棄繁瑣的底稿程序，以直覺與情感直接與畫布對話。隨著技術的成熟，他逐步建立獨特的打底技術，使油彩能以極薄層次呈現，如水彩般輕盈通透，卻保留油畫的深度與穩定。這種細膩的薄塗手法，成為他時尚油畫的核心。

蕭志夫自2018年舉辦「時尚油畫」為主題的個展，是最早舉辦時尚油畫個展的藝術家，也是至今舉辦次數最多的創作者，他從模特兒到創作者，以身體實踐作品精神，使藝術不再只是畫布上的呈現，而成為生活的一部分。

此次展覽「遊時尚．心自成衣」，寓意時尚不應只是外在裝飾，而是內在真實的延伸。衣著象徵身分與性別，但真正的時尚源自內心的自由與誠實。對蕭志夫而言，「衣」是跨越性別與身分規範的身體語言，是對自我誠實的表達。