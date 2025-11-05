聽新聞
10大最需改善人行道 台中占8條 預計2年改善

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市部分人行道上有變電箱、消防栓等障礙物，不好行走。本報資料照片
台中市部分人行道上有變電箱、消防栓等障礙物，不好行走。本報資料照片

內政部推出街道醫生計畫，全民票選10大最需改善人行道，台中占了8條，市議員批評市府改善人行道只依靠中央補助，不肯自己增加預算，欠缺全面改善決心，要求盡速規畫。市府回應，已全面盤點，著手逐步改善，預計花2年完成。

內政部國土管理署今年讓民眾票選全台10大最需改善人行道，前4名都在台中，包含烏日區中華路、南屯區惠中路三段、大墩十一街等路段，前10名中8名在台中。建設局當時表示，市民投票非常踴躍，市府會啟動改善事宜，依現況檢討。

民進黨議員陳淑華指出，台中人行道問題主要是過於狹窄，許多變電箱、消防栓占據路中，不平、破損等狀況未時修復，才在10大爛人行道獨占8條。

近年台中市改善人行道計畫的經費多來自內政部國土署，中央近4年補助400億元，包含台灣大道、忠明路等等，但陳淑華認為改善有限；市長盧秀燕2年前宣稱不須編列專案預算改善人行道，建設局內原有預算已足夠，事實證明是政策錯誤。

陳淑華等議員要求，市府調查全市人行道現況，排出改善的優先順序；除現有人行道，也應盤點尚未建置人行道但有需求的路段，並提出具體建設時程，加速在盧秀燕市長任內完成。

國民黨議員邱愛珊指出，豐原國民運動中心啟用與豐富專案進駐後，主要幹道豐原大道人潮日漸增加，但部分路段人行道多年未整修，路面高低不平，路中還有隆起的樹根或破裂地磚，對長者、輪椅族與嬰幼兒推車極不友善，市府不能只鋪地磚，應真正改善問題。

建設局長陳大田表示，台中市府向中央爭取4年400億元改善人行道經費遠超其他縣市，已經改善近200公里的人行道，也設置路口行穿線、停等區與庇護島等行人禮讓設施；重劃區等新興都市區域都成立專案小組，設計符合人本交通的人行道。

陳大田說，早年建置人行道過於重視綠化，種植黑板樹導致不好走，現在有2大改善方向，一是整理樹種逐年汰換，二是更換變電箱與消防栓位置等。初步盤點，2023年至今改善300處，後續按順序，2年完成改善。

