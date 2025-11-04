「非」常時刻！台中街頭見豬隻逛大街 飼主收罰單、動保處將約談

非洲豬瘟各界關心，台中市太平警分局今凌晨2時許獲報，指有豬隻在馬路上遊蕩，立即指派員警前往，但到達時才發現是一隻寵物豬，除通報權責單位外，並協助圈圍豬隻，後來該寵物豬竟一路跑了200公尺返家。此事除了警方以妨害交通開罰，動保處也表示將約談飼主，若確定違反「動物傳染病防治條例」規定，也將依法開罰飼主5萬至100萬元罰鍰。

據了解，小豬在警員眼前，先是從馬路上跑回騎樓，再沿著騎樓跑回自己家。這時警員看到有根像是被掙脫的繩子，才猜是小豬自己回到家了。當時女飼主還在睡覺，警員通知她後，她才知道小豬竟曾自己掙脫跑到大街上。

警方為此，以飼主疏縱寵物在道路上，顯有妨礙交通之虞，因此依「道路交通管理處罰條例」第84條開單舉發，最高可處600元罰鍰。

台中市政府動保處下午也表示，農業部已公告10月22日至11月6日為全國豬隻禁運期間，無論是畜牧業或一般民眾飼養的寵物豬，均禁止移出飼養場所。

針對太平區新福路今日凌晨出現一隻寵物豬在外遊蕩，疑已脫離飼養場域，動保處將約談飼主進行意見陳述，若確認飼主違反「動物傳染病防治條例」規定，將依法開罰飼主5萬至100萬元罰鍰。