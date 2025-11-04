快訊

彰化醫院烙畫展藏愛心 「多情玫瑰」送愛妻、「初心」長留彰醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院「烙畫有情・仁心無界」烙畫聯展，左起中華民國烙畫藝術協會理事長廖淑芬、宏恩基金會董事邱伯達、烙畫創作者林佩慧、購買烙畫「多情玫瑰」的周宗立和彰醫院長賴仲亮，都因烙畫聯展有所收穫。圖／彰醫提供

衛福部彰化醫院「烙畫有情・仁心無界」烙畫聯展，其中兩幅畫作被購買，一幅由愛好者送給妻子，一幅捐贈彰化醫院，畫作的創作者林佩慧捐出所得4萬8千元給喜願家園，彰化醫院今舉辦捐贈典禮，期許循環愛的力量。

捐贈典禮簡單隆重，縣政府機要秘書張建豐代表縣長王惠美出席，彰化醫院院長賴仲亮主持，彰化市長林世賢、立法委員謝衣鳯服務團隊、宏恩基金會喜願家園院長林茂安等人觀禮。喜願家園院生表演打擊太鼓，氣氛熱鬧。

購買烙畫「多情玫瑰」的周宗立表示，日前到彰化醫院觀賞藝術走廊的畫展，他的妻子喜歡玫瑰，看見「多情玫瑰」烙畫時忍不住佇足，當他詢問得知創作者林佩慧將把賣畫所得捐給喜願家園，即決定買下這幅畫送給愛妻並做公益。

宏恩基金會董事邱伯達到彰化醫院聯繫畫展捐款事宜時，看到他烙畫「初心」，很喜歡蓮花出汙泥而不染的形態，當下思考如果買下要放哪裡最適合，環顧醫院四周覺得掛在醫院供眾人觀賞，又能勉勵醫院秉持初心服務病人，所以他買這幅畫捐贈彰化醫院。

多情玫瑰、初心的烙畫創作林佩慧表示，捐贈只是略盡綿薄之力，她感謝購畫者給她捐獻的機會，也感謝中華民國烙畫藝術協會理事長廖淑芬不藏私，一支烙筆、一塊木板，讓她像一張白紙逐漸學會烙畫，烙畫不像用水彩等媒材，創作較費時間，需要耐心和靜心才能完成，創作過程中帶給她很大療癒，畫作能留在彰化醫院是她畢生榮耀。

彰化醫院院長賴仲亮說，「初心」將放在醫院公共空間，提醒醫護本著初心照護所有病人，而美麗的畫作也能撫慰病人心靈。

彰化 畫作 衛福部

