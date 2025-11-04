彰化首屆苔球盆栽組合設計競賽物超所值 作品4天後展示

近年興起苔球，彰化縣永靖鄉農會舉辦全縣第一屆苔球盆栽組合設計競賽，報名爆滿，今分為上、下午兩場各30人，發揮巧思把蝴蝶蘭、觀葉植物包成苔球組合為盆栽。前三名及優勝者的作品本周六（11月8日）將在「幸福蔬果 花現永靖 產業文化活動」展覽。

永靖鄉農會「114年度永靖鄉園藝產業推廣暨苔球及小品盆栽設計評鑑活動計畫」，配合彰化縣政府園藝美學推廣補助計畫，在鄉農會五樓會議室舉辦苔球盆栽組合設計競賽，報名費300元，材料超過千元，60個參賽名額秒殺，大部分是「近水樓台先得月」的永靖鄉農會家政班員報名參加。

多名參賽者表示，過去有製作苔球的經驗，覺得好看又有趣，今比賽不只綁苔球還要組合成盆栽，考驗整體設計功力。

永靖鄉農會總幹陳翠玲說，鄉農會期盼透過比賽推動園藝設計的學習與實作，培養園藝創作的興趣與美感，參賽者的報名費全數捐給鄉內社福單位，「幸福蔬果 花現永靖 產業文化活動」有花藝等作品義賣，所得也都捐給社福單位，希望農會和農友的愛心分享需要照顧的鄉民。

永靖鄉農會本周六在鄉農會對面停車場舉辦產業文化活動，展出農事、四健、家政、綠色照顧班的辦理成果及花藝蔬果，另有產銷班展示、青農市集、食農教育推廣活動和花藝組合盆栽DIY體驗，民眾更不能錯過品嘗肉品、米食與農產品小禮。