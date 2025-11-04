快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

彰化首屆苔球盆栽組合設計競賽物超所值 作品4天後展示

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉農會苔球盆栽組合設計競賽的參賽情形踴躍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會苔球盆栽組合設計競賽的參賽情形踴躍。記者簡慧珍／攝影

近年興起苔球，彰化縣永靖鄉農會舉辦全縣第一屆苔球盆栽組合設計競賽，報名爆滿，今分為上、下午兩場各30人，發揮巧思把蝴蝶蘭、觀葉植物包成苔球組合為盆栽。前三名及優勝者的作品本周六（11月8日）將在「幸福蔬果 花現永靖 產業文化活動」展覽。

永靖鄉農會「114年度永靖鄉園藝產業推廣暨苔球及小品盆栽設計評鑑活動計畫」，配合彰化縣政府園藝美學推廣補助計畫，在鄉農會五樓會議室舉辦苔球盆栽組合設計競賽，報名費300元，材料超過千元，60個參賽名額秒殺，大部分是「近水樓台先得月」的永靖鄉農會家政班員報名參加。

多名參賽者表示，過去有製作苔球的經驗，覺得好看又有趣，今比賽不只綁苔球還要組合成盆栽，考驗整體設計功力。

永靖鄉農會總幹陳翠玲說，鄉農會期盼透過比賽推動園藝設計的學習與實作，培養園藝創作的興趣與美感，參賽者的報名費全數捐給鄉內社福單位，「幸福蔬果 花現永靖 產業文化活動」有花藝等作品義賣，所得也都捐給社福單位，希望農會和農友的愛心分享需要照顧的鄉民。

永靖鄉農會本周六在鄉農會對面停車場舉辦產業文化活動，展出農事、四健、家政、綠色照顧班的辦理成果及花藝蔬果，另有產銷班展示、青農市集、食農教育推廣活動和花藝組合盆栽DIY體驗，民眾更不能錯過品嘗肉品、米食與農產品小禮。

農會 盆栽 設計 彰化

延伸閱讀

疑擔心被聯想非洲豬瘟 彰化七旬男溪邊丟棄羊屍不慎溺斃

豐原區農會綠色照顧課程結業 長輩每周都期待上課

彰化色警受訓偷拍女警被逮 彰化縣警局決從重從嚴處分

淡水在地企業攜手農會、鄧公國小 親子電影院共度溫馨夜晚

相關新聞

彰化醫院烙畫展藏愛心 「多情玫瑰」送愛妻、「初心」長留彰醫

衛福部彰化醫院「烙畫有情・仁心無界」烙畫聯展，其中兩幅畫作被購買，一幅由愛好者送給妻子，一幅捐贈彰化醫院，畫作的創作者林...

高美濕地遊客中心整修延宕經營不善挨批 中市府盼1月底露營車開幕

台中濱海的高美濕地是遠近馳名的觀光景點，高美濕地遊客中心的露營區、景觀餐廳卻還在整修中，且已經延宕3次，議員批評市府斥資...

南投老人健保補助民憂跳票…許淑華公布期程 坦言1類人恐卡關

南投縣長許淑華近日宣布明年將補助65歲以上長者健保費，縣議員質疑，縣府未編列入明年度預算也沒公布期程，民眾憂心跳票。許淑...

影／彰化科技執法2天揪出3起偷倒垃圾 1對夫妻連犯兩次挨罰5萬

彰化縣山區、河溝遭偷倒廢棄物十分嚴重，縣議員涂淑媚今天在縣政總質詢時，稱南勢社區洋仔厝溪福德祠附近常遭成車倒垃圾，經她反...

全國10大爛人行道台中占8條…議員籲速改善 市府：2年改善

內政部推出街道醫生計畫，全民票選10大最需改善人行道，台中占了8條，市議員批評市府改善人行道只依靠中央補助，不肯自己增加...

梨山蜜蘋果遇猴害 猴子躲過電網又吃又玩 有果農損失3成

台中梨山地區蜜蘋果將到採收期，有果園面臨猴害，猴子躲過電網又吃又玩，採摘蘋果再丟滿地，果農一年的心血被破壞，有果農損失3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。