彰化縣7萬家犬僅4座寵物公園 彰化市掛零是這些原因

彰化縣家犬登記數高達7萬2492隻，全縣卻只有4處寵物公園，而首善的彰化市卻掛零。縣議員吳韋達建議縣府城觀處增設寵物公園，城觀處長王瑩琦表示，縣府願意協助設計及補助經費徵詢各鄉鎮市，僅彰化市表達意願，但提出的3處地點，卻因地目不合或當地里長反對而碰壁。

彰化縣議員吳韋達針對彰化縣寵物公園不足問題提出質詢，吳韋達指出，根據農業部最新統計，2023年全國寵物登記數已正式超越新生兒人數，彰化縣登記家犬數量高達7萬2492隻，實際飼養數量估計更高，顯示寵物已成為縣民生活的重要一環，也是家庭的一部分，公共空間的規劃應該跟上社會的生活型態。

吳韋達說，據寵物友善公園設置標準，寵物公園通常會依體型區分活動區域、設置雙門緩衝進出系統與圍欄安全高度，並搭配樹蔭、遮陽棚、公廁與封閉式垃圾桶等基本設施，舉荷蘭為例，當地幾乎每個社區步行3分鐘內就有寵物公園，讓飼主能在安全環境中讓毛孩活動，也促進社區交流。

吳韋達指出，台中已設有超過30座寵物友善公園，這類公園不僅改善城市休閒品質，也反映現代家庭結構與生活習慣的改變，目前彰化縣僅有4座寵物公園，包含近期啟用位於南彰化的花木寵物公園，而彰化市區仍呈現空白，呼籲彰化應以寵物公園為起點，打造彰化市成為寵物友善城市，毛孩與家庭共融已成為新生活文化的一部分

城觀處長王瑩琦回答，若鄉鎮市公所有合適土地，縣府樂意協助設計與經費補助。去年雖曾行文各公所徵詢意願，但僅彰化市提出三處地點，分別是景觀公園、東芳公園與崙平公園，但景觀公園與東芳公園屬於交通用地不符合法規，崙平公園則是里長反對，因此未能推進。