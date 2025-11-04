高美濕地遊客中心整修延宕經營不善挨批 中市府盼1月底露營車開幕

台中濱海的高美濕地是遠近馳名的觀光景點，高美濕地遊客中心的露營區、景觀餐廳卻還在整修中，且已經延宕3次，議員批評市府斥資3.6億元興建的遊客中心白花了，要求徹底檢討。市府表示，廠商經營不善市府也很頭疼，已加強輔導，希望1月底以露營車方式過渡經營。

台中市議會今天質詢都市建設水利業務，民進黨議員楊典忠、林祈烽、鄭功進、施志昌聯合質詢。楊典忠表示，市府耗資3.6億元打造的高美濕地遊客中心，去年受到颱風侵襲，露營區受損嚴重、滿目瘡痍，景觀餐廳也關閉，目前宛如廢墟。

楊典忠指出，市府原本宣布高美濕地遊客中心今年5月31日就可以整修完成啟用，但6月時以跳票一次，改成延到8月底，8月再次跳票，將延到明年1月31日；市府每隔幾個月就發布「延後整修」新聞稿，是在替廠商掩飾經營不善？3.6億元的公帑都白花了。

楊典忠質疑，市府的績效評鑑也成效不彰，高美濕地遊客中心2022年獲得80分評定良好，2023年78分及格，難道是鼓勵廠商閒置？建設局假設不懂如何經營觀光景點，可以讓觀光旅遊局接手，若不熟悉廠商促參案管理，則應請教財政局，而非放任廠商荒廢設施。

楊典忠強調，舊台中縣市15年前合併升格，當時的市長胡志強規劃高美濕地旅客服務中心、海堤景觀橋以及台中海洋館前身的白海豚生態館，如今全部完工開幕，本英語高美濕地串連成為「海洋、濕地」雙軸觀光動線，卻因為遊客中心營運問題反而讓人潮減少，呼籲市府徹底檢討。

副市長黃國榮說，高美濕地遊客中心剛開幕時確實很漂亮，廠商經營不善，建設局原本已積極協助重新招商，也有很好的規畫，但去年遭遇颱風與東北季風致使廠商不願投資，荒廢至今令人遺憾，的確要檢討並找出問題，否則自己也不想去。