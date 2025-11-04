快訊

豐原區農會綠色照顧課程結業 長輩每周都期待上課

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原區農會今天舉辦「114年綠色照顧課程結業式」，邀請這屆學員長輩們齊聚一堂。圖／豐原區農會提供
豐原區農會今天舉辦「114年綠色照顧課程結業式」，邀請這屆學員長輩們齊聚一堂，多位學員長輩說每周都期待上課，可學習又能交到好朋友，一舉數得。

今天結業式由豐原區農會蔡怡萱農事小組長致詞，她肯定長輩們積極參與課程的熱情與毅力，也感謝師資團隊與志工們的陪伴與用心。

農會頒發結業證書與豐農小舖購物回饋禮券，肯定學員們半年來的努力，長輩說每周都期待上課，學到很多健康知識和技能，也可交到好朋友、有人說下一期還要再報名參加。

課程成果展示展出長輩們在手作、園藝、健康飲食等課程中的創意作品；蔡怡萱小組長表示，綠色照顧課程提供長輩們豐富的學習體驗，更是社區關懷的實踐，讓長者在熟悉的環境中延續活力與自信。

豐原區農會今天舉辦「114年綠色照顧課程結業式」，邀請這屆學員長輩們齊聚一堂。圖／豐原區農會提供
