南投老人健保補助民憂跳票…許淑華公布期程 坦言1類人恐卡關

南投縣長許淑華近日宣布明年將補助65歲以上長者健保費，縣議員質疑，縣府未編列入明年度預算也沒公布期程，民眾憂心跳票。許淑華說，明年初完成前置規畫，若順利3、4月臨時會追加預算通過就實施，但欠費遭鎖卡者恐影響補助。

縣議員陳淑惠指出，縣府已於上月底前清償所有負債，邁入「零負債縣市」行列，加上明年南投縣統籌分配稅款預計可增加約144億元，縣府評估補助65歲以上長輩及55歲以上原住民長者全民健保自付額具可行性，縣長也多次公開宣布。

但她質疑，明年度統籌分配稅款雖增加，但補助款卻可能大幅減少，實際獲得經費可能僅10億元，補助長者全民健保自付額，恐使縣庫負擔沉重，況且相關經費未編列在明年度預算，也見縣府說明相關期程，地方長輩都很擔心會跳票。

縣長許淑華說明，縣府在零負債狀態下，社福政策可更大刀闊斧，唯財源仍需由府內財主單位細算，加上今年開議時間早，補助長者健保費相關預算才未能編列進明年度預算，但確定能在明年度以追加預算送議會審議，審議通過即可實施。

她進一步表示，縣議會通常會在每年3月前後召開臨時會，因此縣府補助65歲以上一般長者及55歲以上原住民長者全民健保自付額整體狀況，最快在明年初完成前置作業，並於3、4月臨時會期間向議員報告，追加預算審議通過就實施。

不過，許淑華也坦言，全面補助長者健保費確實遭遇部分問題有些卡關，她說，若長輩過去積欠健保費被鎖卡，縣府將無法幫忙繳付，為此已責成社勞局盤點了解有多少人及滯繳欠費樣態，並與健保局釐清後續處置，以確保該族群平權受益。