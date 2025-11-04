影／彰化科技執法2天揪出3起偷倒垃圾 1對夫妻連犯兩次挨罰5萬

彰化縣山區、河溝遭偷倒廢棄物十分嚴重，縣議員涂淑媚今天在縣政總質詢時，稱南勢社區洋仔厝溪福德祠附近常遭成車倒垃圾，經她反映後，水資處採科技執法，不到兩天就拍到3件2行為人，水資處代理處長黃俊峰說，其中連倒兩次的一對夫妻，依水資法最高可處以5萬元罰鍰。

縣議員涂淑媚質詢時表示，民眾濫倒垃圾非常嚴重，甚至「死貓吊樹頭」的不好習慣，甚至把垃圾丟進河溝，除造成惡臭外，有礙衛生外，隨水漂流甚至阻塞排水，以鹿港鎮南勢社區洋仔厝溪土地公廟附近，民眾去拜拜都一直聞到臭味，原來是是洋仔厝溪遭人丟棄大量垃圾，為遏止民眾一再任意將垃圾丟進洋仔厝溪，立即向縣府水利資源處反映。

經涂議員反映後，水資處即在10月30日安裝移動式監視器，才裝不到兩天，就連續拍到3件利用黑夜偷倒廢棄案件，分別有2個行為人，涂淑媚今天在質詢時，播放監視器到的倒放影像，有一名夫妻從滿車的廢棄物，一包一包往洋仔厝溪丟棄，她要求環保局及水利處說明。

環保局長江培根表示，依環保局與水資處分工，如果垃圾棄置的廢棄物小於1立方公尺，由環保局依照廢棄物清理法來處罰，大於1立方公尺則由水資處依罰額較重的水利法裁罰，這3件中，其中1件因數量在1立方公尺以內，由環保局依違反廢棄物清理法處罰，可處1200元以上6000以下罰鍰。

另兩件則由一對夫婦是用兩車次載送廢棄物前往傾倒，由於數量甚大，水資處將依水利法規定處罰，可處2萬7500元到5萬元， 此案擬以5萬元裁罰；如果是累犯則可處25萬元以上500萬元以下罰鍰。