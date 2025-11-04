全國10大爛人行道台中占8條…議員籲速改善 市府：2年改善

內政部推出街道醫生計畫，全民票選10大最需改善人行道，台中占了8條，市議員批評市府改善人行道只依靠中央補助，不肯自己增加預算，欠缺全面改善決心，要求盡速規畫。市府回應，已完成全面盤點，已經開始逐步改善，預計花2年完成。

內政部國土管理署今年讓民眾票選全台10大最需改善人行道，前4名都在台中，包含烏日區中華路、南屯區惠中路三段、大墩十一街等路段，前10名中8名在台中。建設局當時表示，市民投票非常踴躍，市府會啟動改善事宜，依現況檢討。

台中市議會今天質詢都市建設水利業務，民進黨議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤聯合質詢。陳淑華指出，台中人行道問題主要是過於狹窄，許多變電箱、消防栓占據道中，破損、不平等狀況也沒有及時修復，才在10大爛人行道獨占8條。

陳淑華表示，近年台中市改善人行道計畫的經費多來自內政部國土署，中央近4年補助400億元，包含台灣大道、忠明路等等，但改善效果有限；市長盧秀燕2年前宣稱不須編列專案預算改善人行道，建設局內原有預算已足夠，事實證明是政策錯誤。

陳淑華等人要求，市府要調查全市人行道現況，列出所有損壞、過窄、凹凸不平等狀況，排出改善的優先順序；除了現有人行道的改善，也應該盤點尚未建置人行道但有需求的路段。以上計畫都要提出具體建設時程，並且加速在盧秀燕任內完成。

建設局長陳大田表示，台中市府向中央爭取4年400億元改善人行道經費遠超其他縣市，已經改善將近200公里的人行道，也設置路口行穿線、停等區與庇護島等行人禮讓設施；重劃區等新興都市區域也都有成立專案小組，設計符合人本交通的人行道。