梨山蜜蘋果遇猴害 猴子躲過電網又吃又玩 有果農損失3成
台中梨山地區蜜蘋果將到採收期，有果園面臨猴害，猴子躲過電網又吃又玩，採摘蘋果再丟滿地，果農一年的心血被破壞，有果農損失3成，還有人幾乎整園無法採收。
台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，猴子很聰明還會學習，政府補助農友裝設電網雖有助嚇阻猴群，但防猴技術需更精進。
蘇姓果農在大梨山的福壽山下種約60棵蘋果樹，他說附近農友都接220V到360V電網， 動物一碰就會馬上電死，屍體會成燒焦狀，他覺得殘忍，自己的電網只裝110V，希望嚇嚇猴子，沒想到被電後，猴子更生氣，整群將電線咬斷，最近更跑進蘋果園又吃又玩，摘下將採收的蘋果再丟掉，他損失近30萬元，因擔心蘋果品質不佳，只好聯絡消費者，若無法接受只能先取消訂單。
蘇姓果農表示，這幾年種果樹的利潤幾乎有30%都被猴子吃掉，附近約四分之一果農改種茶葉，他說種果樹只能靠自己傻傻做，天氣和成本問題，又遇猴子與松鼠等動物破壞，完全無法控制。
台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉的蘋果園，最近也遇猴害，造成損失，他表示，政府補助農友裝設電網，約可嚇阻約70%的猴害，嚇阻猴群比較有用，但猴子很聰明、會學習，有些獨來獨往且有經驗的猴子會找出電網的漏洞，挖洞或利用高端樹枝爬進，跳進果園摘蘋果等果實。
