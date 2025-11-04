梨山蜜蘋果遇猴害 猴子躲過電網又吃又玩 有果農損失3成

台中梨山地區蜜蘋果將到採收期，有果園面臨猴害，猴子躲過電網又吃又玩，採摘蘋果再丟滿地，果農一年的心血被破壞，有果農損失3成，還有人幾乎整園無法採收。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，猴子很聰明還會學習，政府補助農友裝設電網雖有助嚇阻猴群，但防猴技術需更精進。

蘇姓果農在大梨山的福壽山下種約60棵蘋果樹，他說附近農友都接220V到360V電網， 動物一碰就會馬上電死，屍體會成燒焦狀，他覺得殘忍，自己的電網只裝110V，希望嚇嚇猴子，沒想到被電後，猴子更生氣，整群將電線咬斷，最近更跑進蘋果園又吃又玩，摘下將採收的蘋果再丟掉，他損失近30萬元，因擔心蘋果品質不佳，只好聯絡消費者，若無法接受只能先取消訂單。

蘇姓果農表示，這幾年種果樹的利潤幾乎有30%都被猴子吃掉，附近約四分之一果農改種茶葉，他說種果樹只能靠自己傻傻做，天氣和成本問題，又遇猴子與松鼠等動物破壞，完全無法控制。