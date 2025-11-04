民團批防疫失控要求市長下台 盧秀燕：誠實面對質疑

中部民間團體今舉行記者會，以「廚餘無過，過在人禍」為題，強調與政治藍綠無關痛。痛批台中市政府防疫失控、行政怠惰，導致垃圾與防疫雙重危機。民團共同要求市長盧秀燕、農業局長、動保處長與環保局長立即下台，為防疫失能負起政治責任。

台中市長盧秀燕今天在市政會議說，市府用最高的標準面對非洲豬瘟，因為這個豬瘟病毒非常頑強，在世界各地都造成畜牧災難。因此面對外界的質疑以及需要精進的地方，市府團隊會即時檢討改進與調整。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長耿明誼指出，非洲豬瘟並非天災，而是市府長期行政怠惰與管理無能造成的人禍。疫情爆發，不僅引發防疫破口，也讓垃圾與廚餘問題全面浮現，前端稽查失靈、後端掩埋超載，導致整個城市環境治理系統崩潰。

她批評市府防疫決策混亂，疫調資訊不實、擅自清消、未與中央協調，「內控極差、行政失能」。

呼籲立即啟動隨袋徵收、推動廚餘資源化，從制度面改革廢棄物管理。

好民文化行動協會理事長林芳如痛批，市府防疫資訊錯誤、隱匿真相，更動搖民眾對政府的信任。她呼籲檢調應依刑法第130條「公務員廢弛職務釀成災害罪」追究高層責任，並要求盧市長公開道歉。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，台中每日約有254公噸熟廚餘原用於餵豬，禁令後全數改掩埋或焚化，他警告，廚餘含水量高、熱值低，焚化不完全易產生戴奧辛等汙染物，侵蝕爐體並加重空污。建議應擴大推動黑水虻處理、堆肥及社區簡易回收設施，取代「大撒幣」式的廚餘機補助。他批評議員提案編列百億預算送廚餘機給市民「荒誕至極」

「台中環保局的決策像父子騎驢，被罵就轉彎！」爭好氣聯盟發起人許心欣批評，掩埋覆土不實、焚化後又引發空汙疑慮，顯示環保局缺乏專業能力。她要求市府公開焚化爐戴奧辛檢測數據，否則只是「唬弄市民」。

台中市食農教育發展協會理事長呂木蘭說，廚餘無罪，應視為再生資源，可轉化為肥料、飼料或發電能源，若市府用心規劃，就能兼顧循環經濟與環境永續。「市長不救豬瘟卻忙著購物節，這樣的施政令人蒙羞。」

台灣中社代理社長李永明強調，防疫應回歸科學，台中市府延誤通報、違反程序，導致全國防線失守，應公開疫調流程與資料，向市民與業界道歉。中台灣教授協會也指出，防疫與藍綠無關，但台中市府多次違背防疫原則，必須嚴厲譴責。

后里青年郭瀚陽則直言，縣市合併後資源傾斜嚴重，非洲豬瘟爆發後，后里成了廚餘掩埋與焚化的代罪羔羊。「我們要的是能負責任的政府，而不是掩耳盜鈴的市政團隊。」

一名返鄉青年肉品承銷人表示，疫情導致豬農與肉攤全面停擺，但補助僅限合法登記業者，許多年長小農被排除在外，陷入無收入窘境。他呼籲中央與地方檢討補助機制，納入基層農戶並建立「廚餘再生回收鏈」，以高溫滅菌與分流追蹤確保防疫安全。

台灣護樹協會理事長張美惠指出，台中市政府像一輛零件的車子，失控又失能，不知道要把台中帶到哪裡去？她對盧市長失望，認為她是一位好媽媽，容忍團隊部署的錯誤，但卻不是一位好市長，令他失望。

各團體強調，從防疫到環境治理，問題不在廚餘，而在人禍。他們呼籲市府誠實檢討、公開資訊、承擔責任，並以制度性改革防止悲劇重演。