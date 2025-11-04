快訊

114年搜救有功人員表揚 台中消防局3人獲獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
行政院國家搜救指揮中心昨天舉辦114年搜救有功人員表揚典禮，台中市消防局有3人獲獎。圖／台中市消防局提供
行政院國家搜救指揮中心昨天舉辦「114年搜救有功人員表揚典禮」，行政院長卓榮泰公開表揚20名搜救英雄，台中市消防局有3人獲獎，分別是實際執行搜救任務類谷關分隊隊員白秉承、指揮調度搜救任務類協和分隊分隊長張凱閔、辦理搜救相關業務類石岡分隊分隊長曾建智，同事向他們道賀。

白秉承表示，在執行消防與山域搜救任務過程，獲頒此獎是難得的肯定，他感謝所有夥伴在危險中彼此照應，更感謝家人體諒與支持，讓他能無後顧之憂投入工作。張凱閔說，執行山域救援任務危險性極高，加上山區氣候和地形多變，時刻都充滿著危機與考驗；曾建智表示，自己從事消防工作以來，每天看似平凡，實則充滿挑戰，每次警鈴響起，就是與時間賽跑的開始。

台中市消防局表示，3人獲獎是台中消防榮耀時刻，這3人從第一線英勇救援、任務指揮到行政支援，

都是搜救體系中不可或缺的重要力量！台中消防將持續精進搜救能量、提升應變效能，守護每一位市民的生命安全，並以獲獎同仁為榜樣，激勵全體消防人員不斷追求卓越。

行政院國家搜救指揮中心昨天舉辦114年搜救有功人員表揚典禮，台中市消防局有3人獲獎。圖／台中市消防局提供
行政院 台中市

