快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

聽新聞
0:00 / 0:00

新社花海暨台中國際花毯節將登場 警方提醒交管措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025新社花海暨台中國際花毯節將登場，警方提醒交管措施。圖／台中市府提供
2025新社花海暨台中國際花毯節將登場，警方提醒交管措施。圖／台中市府提供

2025新社花海暨台中國際花毯節本周六開幕，今年主題為「花開三盛事」（花海、花毯、中農展售會），台中國際花毯節的裝置設計以卡通頻道《飛天小女警》為主角，融合動畫元素與花卉藝術，東勢警分局今天提醒遊客，現場停車空間有限，警方將視車流彈性疏導與管制交通。

今年新社花海和花毯節活動結合「中台灣農業行銷展售會」，包含台中總計8縣市的特色農產品。活動將於11月8日至11月30日舉行，展期共23天。

東勢警分局表示，新社區道路多屬山路，新社花海暨台中國際花毯節活動會場停車空間有限，東勢分局協同義交人員於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處，視車流多寡彈性部署警力及義交人員執行交通疏導勤務，以維持交通順暢。

主辦單位規劃花海展區的管制措施，行人徒步區：興義街及協興街花海園區。單行管制興中街，自興中街與東山街起，向南至興中街與協中街口。協興街，自協興街與興中街起，向東南至協興街與苗圃橋（徒步區入口）。

接駁車專用車道，興中街（東山街至華豐街，僅假日管制）、華豐街（興中街至協興街）。東勢分局亦透過路口監視器即時監看人（車）潮最新狀況，有效機動調度警民力加強交通疏導，使花海周邊車流順暢。另於特展區配有警力輪值駐守，宣導遊客各項預防犯罪措施並即時提供便民服務。

主辦單位提供接駁車服務，平假日均有豐原線、太原線及松竹線，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線；另設置9處外圍停車場，讓民眾便利停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場。自行開車前往民眾，停放展區內第一及第二停車場，騎乘機車或大型重型機車的民眾，可停放於九渠溝滯洪池旁。

東勢警分局長蘇玉坪提醒，新社區周邊道路狹窄，活動期間將進行展區周邊道路管制，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行；並呼籲善加利用外圍停車場，停車後再轉乘免費接駁車前往花海展區，避免因塞車影響出遊心情。

2025新社花海暨台中國際花毯節將登場，警方提醒交管措施。圖／台中市府提供
2025新社花海暨台中國際花毯節將登場，警方提醒交管措施。圖／台中市府提供

新社花海 停車場

延伸閱讀

自行車活動橫跨西濱公路三縣市 8日部分路段實施交管

桃園花彩節開跑！ 13公頃彩色花海、7大巨型「帽子歌后」金曲打卡點+草編裝置太好拍

海外首站在台北！ 蜷川實花《彼岸之光，此岸之影》睽違10年再登台 8大夢幻光影展區、720度花海空間必拍搶看

MIZUNO馬拉松11月2日北海岸開跑 警公布交管措施及替代道路

相關新聞

新社花海暨台中國際花毯節將登場 警方提醒交管措施

2025新社花海暨台中國際花毯節本周六開幕，今年主題為「花開三盛事」（花海、花毯、中農展售會），台中國際花毯節的裝置設計...

114年搜救有功人員表揚 台中消防局3人獲獎

行政院國家搜救指揮中心昨天舉辦「114年搜救有功人員表揚典禮」，行政院長卓榮泰公開表揚20名搜救英雄，台中市消防局有3人...

南投福興溫泉區 開發停滯

南投縣政府推動埔里福興溫泉區開發，原盼以「新廬山」造鎮重振溫泉觀光，但因房貸限縮與國旅景氣低迷，導致開發停滯。縣議員黃世...

高麗菜種植過熱 農糧署籲減種轉作

農業部農糧署上月發布「大宗蔬菜播種量及供苗預警」資料顯示，指高麗菜自8月下旬起已連續四旬達警戒值，種植面積集中、供苗過量...

台中消防局「禁止調休」上路3天取消...轉折關鍵原因是盧秀燕出聲了

台中市消防局上月29日宣布禁止外勤消防員「調休」，引發基層反彈，多名市議員也在市議會連番砲轟，希望局長孫福佑還給基層合理...

獨／大轉彎！才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

台中市消防局在上月底時臨時宣布，禁止同仁「調休」，且本月班表需要重排，引發基層反彈，痛批已規畫出國行程取消。多名民代今在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。