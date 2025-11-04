新社花海暨台中國際花毯節將登場 警方提醒交管措施

2025新社花海暨台中國際花毯節本周六開幕，今年主題為「花開三盛事」（花海、花毯、中農展售會），台中國際花毯節的裝置設計以卡通頻道《飛天小女警》為主角，融合動畫元素與花卉藝術，東勢警分局今天提醒遊客，現場停車空間有限，警方將視車流彈性疏導與管制交通。

今年新社花海和花毯節活動結合「中台灣農業行銷展售會」，包含台中總計8縣市的特色農產品。活動將於11月8日至11月30日舉行，展期共23天。

東勢警分局表示，新社區道路多屬山路，新社花海暨台中國際花毯節活動會場停車空間有限，東勢分局協同義交人員於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處，視車流多寡彈性部署警力及義交人員執行交通疏導勤務，以維持交通順暢。

主辦單位規劃花海展區的管制措施，行人徒步區：興義街及協興街花海園區。單行管制興中街，自興中街與東山街起，向南至興中街與協中街口。協興街，自協興街與興中街起，向東南至協興街與苗圃橋（徒步區入口）。

接駁車專用車道，興中街（東山街至華豐街，僅假日管制）、華豐街（興中街至協興街）。東勢分局亦透過路口監視器即時監看人（車）潮最新狀況，有效機動調度警民力加強交通疏導，使花海周邊車流順暢。另於特展區配有警力輪值駐守，宣導遊客各項預防犯罪措施並即時提供便民服務。

主辦單位提供接駁車服務，平假日均有豐原線、太原線及松竹線，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線；另設置9處外圍停車場，讓民眾便利停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場。自行開車前往民眾，停放展區內第一及第二停車場，騎乘機車或大型重型機車的民眾，可停放於九渠溝滯洪池旁。