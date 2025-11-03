台中消防局「禁止調休」上路3天取消...轉折關鍵原因是盧秀燕出聲了

台中市消防局上月29日宣布禁止外勤消防員「調休」，引發基層反彈，多名市議員也在市議會連番砲轟，希望局長孫福佑還給基層合理的調班權，孫原本態度強硬直言「做正確的事情為什麼要改」，僅回覆會再根據議員建議調查，未料3日晚間消防局即發文各單位，取消「禁止調休」規定，據了解是市長盧秀燕在防疫會議後，與副市長鄭照新，一起向孫溝通，應管理少數濫用者，而非讓基層喪失調休權利，才讓上路才3天的政令告終。

台中市長盧秀燕近日被非洲豬瘟疫情搞得焦頭爛額，消防局又因禁止基層「調休」，引發議論，3日上午多名議員也針對此議題，輪番砲轟消防局長孫福佑，不過孫在備詢時仍堅守立場，直言「沒有做錯為什麼要改」，不過3日晚間6時許，態度卻一百八十度大轉彎，宣布取消「禁止調休」的命令，據了解與3日下午市長盧秀燕、副市長鄭照新在結束防疫擴大會議後，又留下局長孫福佑溝通有關。

據透露，當時市長盧秀燕向孫福佑說，應該重視基層的心聲，基層會申請調休，一定有其理由，如果有人濫用調休制度，應該要在管理上精進，而非讓基層失去調休的權利。

盧秀燕也提到，不是害怕基層反彈，而是單位主官不要替基層同仁預設「什麼才是對他們好的」，基層會自己考量，不要因少數濫用制度、脫序的，就否定「調休」制度對於基層的需求，孫返回消防局後，又找來各大隊幹部開會討論，最後決定取消成命。

台中市消防局在上月底時臨時宣布，禁止同仁「調休」，本月的班表需要重排，基層不少已規畫好出國行程，造成旅費損失，沒了休假彈性，基層反彈，且基層傳出是因有一名同意調休的消防員，在網路平台發文「兩周僅休息兩天」，才讓消防局採取鐵腕措施。

多名民代3日在議會質疑此事，質疑局長孫福佑「麻木不仁」，孫則回應是將勤務回歸正常，未料消防局當日晚間即發文各單位，同日起取消「禁止調整輪休日」的規定，恢復原狀。