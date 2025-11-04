台中廚餘改焚化 南投「化整為零」

非洲豬瘟造成廚餘去化管道受限，為避免民怨，台中市已全面禁廚餘進掩埋場，改送焚化爐，桃園市因焚化、再利用管道有餘裕，掩埋場備案未派上用場；南投則「化整為零」，採瀝乾廚餘與一般垃圾混收後再篩分打包，暫置後外運焚化。

台中市環保局指出，全市每天約產生265公噸廚餘，原由外埔綠能生態園區每日處理約110公噸，其餘多由養豬場收購再利用。隨廚餘養豬禁令實施後，市府緊急開放12處掩埋場收受廚餘，卻引發臭味與衛生疑慮，遭砲轟為「廚餘海」與「垃圾湖」。

台中市府10月30日起縮減掩埋場為3處，並宣布「全面禁止廚餘進掩埋場」，改送焚化爐處理。環保局指出，原本74%廚餘透過焚化去化，26%進入掩埋場，隨后里焚化爐歲修完成，昨起全市廚餘全數送入焚化爐，並結合沼氣發電，實現能源回收。

桃園市環保局原規畫遭清除業者「棄單」的餐廳業者，可將廚餘送觀音保障掩埋場，經盤點生質能中心與泓橋環保公司目前處理桃園廚餘尚有餘裕，並無廚餘送掩埋場。

桃園市觀音區市議員吳進昌說，廚餘進掩埋場將徒增地方環境負擔，也建議市府趁此次豬瘟疫情機會，輔導養豬戶轉型、禁用廚餘，因為廚餘蒸煮過程常有異味飄散，希望未來不再使用廚餘養豬，也有助於提升空氣品質。

南投縣每日產生約30公噸廚餘，環保局表示，目前動員南投市、竹山、魚池三地堆肥場全量運轉，並配合集集黑水虻處理場分擔去化，估可處理約15公噸。草屯地區則協調當地養雞場協助消化部分廚餘。

不過，南投縣內每日收運量仍高於處理量，環保局採「化整為零」策略，請民眾與清潔隊先瀝乾廚餘，與一般垃圾混收後再篩分打包，暫置後外運焚化，維護環境衛生。