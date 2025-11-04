聽新聞
南投福興溫泉區 開發停滯

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
近年房貸限縮、國旅景氣冷，埔里福興溫泉區僅能蓋旅館和商店，導致業者觀望。圖／南投縣政府提供
近年房貸限縮、國旅景氣冷，埔里福興溫泉區僅能蓋旅館和商店，導致業者觀望。圖／南投縣政府提供

南投縣政府推動埔里福興溫泉區開發，原盼以「新廬山」造鎮重振溫泉觀光，但因房貸限縮與國旅景氣低迷，導致開發停滯。縣議員黃世芳指出，該區現行僅能興建旅館與商店，業者多觀望，建議縣府放寬開發項目，提高投資誘因。縣府表示，著手研擬放寬可行性。

仁愛鄉廬山溫泉昔有「天下第一泉」美譽，歷經辛樂克、莫拉克颱風及地層滑動重創，風景區遭廢止。縣府為照顧原業者生計，遷建至埔里福興地區，並興建遊客中心、汙水處理廠、淨水廠及溫泉取供儲槽等公共設施，2020年完工後陸續讓售70餘區塊給廬山業者，卻僅少數動工。

黃世芳指出，不少業者受新青安貸款限制影響，資金難籌，加上陸客未回、外國觀光客有限，市場趨保守，整體開發進度卡關。他建議，縣府應檢討土地使用限制，開放興建觀光工廠或住宿型長照機構等設施，讓業者有更多投資選項，也可吸引銀髮族定居，帶動地方人口與經濟成長。

縣府建設處回應，目前已有23件都市設計審議案、9件取得建照，惟因專案開發許可僅限旅館與商店用途。考量產業與經濟情勢變化，縣府已邀集觀光處、社勞局等單位組成跨局處小組，研擬放寬開發用途的可行性，以促進整體開發進度。

