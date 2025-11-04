聽新聞
高麗菜種植過熱 農糧署籲減種轉作

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化報導
彰化是全台高麗菜主要產地之一，農糧署發布警訊種植過熱，憂供過於求。記者簡慧珍／攝影
彰化是全台高麗菜主要產地之一，農糧署發布警訊種植過熱，憂供過於求。記者簡慧珍／攝影

農業部農糧署上月發布「大宗蔬菜播種量及供苗預警」資料顯示，指高麗菜自8月下旬起已連續四旬達警戒值，種植面積集中、供苗過量，預估11月起將陸續採收，恐出現供過於求。農糧署發出紅色警訊，呼籲農民分批減種或轉作，分散市場波動風險。

高麗菜是台灣冬季主要蔬菜，年產量逾42萬噸。每年4月至10月由宜蘭、南投、台中等高冷地供應，11月至翌年3月則由雲林、彰化、嘉義、台南等地接續。但近年秋季氣候偏暖，高冷地採收期延後、與平地產期重疊，造成產銷失衡風險升高。

農糧署指出，7月豪雨過後天氣穩定，平地與山區農民陸續復耕，使供苗量大增。為避免「菜金菜土」循環重演，署方透過產銷資訊系統即時示警，並請各地農會及產銷班加強宣導，協助分散播種期、穩定市場供應。

彰化縣為全台平地高麗菜重要產區之一，農糧署一邊發警訊，但地方種植仍有過熱跡象。縣府農業處指出，7、8月豪雨後不少農地復耕，加上部分二期稻田轉作蔬菜，高麗菜種植面積明顯增加，縣府已要求各地產銷班配合宣導。

彰化農民洪鈿豐表示，去年兩場颱風未重創產區，高麗菜價格一路高檔，今年又因豪雨菜價上漲，帶動信心回升。但中秋後平地氣溫達攝氏30度，「再搶種也不一定有利」，目前天氣轉涼，平原高麗菜逐漸採收上市。

有機農業學者、前明道大學校長陳世雄指出，高麗菜超種幾乎年年重演，根源在於農民「賭一把」心態，價格好時搶種、慘賠時又仰賴補助，惡性循環。他建議，政府建立穩定外銷與加工市場，特別是中秋至翌年春季，東北亞各國蔬菜減產，台灣若能趁勢出口或發展冷凍、脫水等加工產品，比依賴補貼或保險更能保障收益。

彰化各地農會近年嘗試以加工產品分散風險，例如溪湖果菜市場將白花椰製成「花椰菜乾」，埔鹽、永樂社區推出水果與黃金泡菜，期望拓展內外銷管道。

