獨／基層反彈怕了？才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

台中市消防局在上月底時臨時宣布，禁止同仁「調休」，且本月班表需要重排，引發基層反彈，痛批已規畫出國行程取消。多名民代今在議會質疑此事，質疑局長孫福佑「麻木不仁」。孫則回應是將勤務回歸正常，未料今晚消防局即發文各單位，即日起取消「禁止調整輪休日」的規定，恢復原狀。

據透露，今天晚間6時許，各單位已收到消防局發布的通知，知會各單位，兼顧制度執行及勤務彈性，原「禁止調整輪休日」的規定，從即日起取消，相關事宜請各單位依現行勤務規範及相關作業流程辦理。

該通知也要求，各分隊主管在核准同仁輪休日調整時，確實審酌勤務平衡、人員健康，避免連續過長時段執勤。

上月底不少基層消防隊員在網路平台反映，台中市消防局在10月29日臨時宣布，11月禁止外勤同仁調休，因事出突然，不少基層已排好11月班表，安排好行程，面對消防局突然的宣布，措手不及，甚至蒙受旅費損失、婚禮泡湯等，引發基層反彈，在網路上抱怨聲不斷。

多位台中市議員今天在市議會質詢時，為警消基層「請命」，要求還給消防員合理的調班權。消防局長孫福佑強調，該禁令是為了讓勤務「回歸正常」，會再調查研究，沒想到晚間即取消政策。

有基層指出，消防局長孫福佑會一聲令下，不讓基層私下調休的主因是今年9月底時，有一個消防員在Threads上面貼文，指稱連續上班兩周僅休假24小時，才導致消防局在11月起強力要求，外勤同仁不得私下調假，直批消防局因為特定基層言論，「懲罰」其他同仁。