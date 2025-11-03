快訊

彰化馬興社區奪「金卓獎」 小人物大英雄陳明灶成立關懷據點

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
馬興社區發展協會理事長陳明灶（右2）致力於社區營造，讓長者、婦女、兒少到身心障礙者都能得到照顧。記者廖靜清／攝影
馬興社區發展協會理事長陳明灶（右2）致力於社區營造，讓長者、婦女、兒少到身心障礙者都能得到照顧。記者廖靜清／攝影

衛福部今日舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，表揚全國40個社區經營服務推動表現優異的社區發展協會，獲得「金質卓越獎」的彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會，推動各項老人、婦女、兒童、弱勢族群服務，已多次獲得內政部社區評鑑肯定，吸引各地社區參訪取經。

馬興社區發展協會理事長陳明灶致力於社區營造，他曾任村長，因發現村內長者眾多，但子女不在身邊、缺乏生活重心，因此投身在地服務，成立社區關懷據點。「媽媽在我年輕的時候就過世了，我希望延續孝心，關懷更多長輩。」，據點提供免費的健康促進、關懷訪視、共餐服務等，創造社交互動機會。

陳明灶分享，協會在民國82年成立，剛開始從事環保工作，96年起陸續推動老人、兒少福利活動，後來又增加兒少課後照顧、婦女成長課程等多元服務。迄今已32年，獲得了大家的認同跟支持，社區的關懷據點也成了溫馨的大家庭，能獲得金卓獎，「是全體馬興社區居民、志工的光榮」。

衛生福利部政務次長呂建德表示，今年共有46個社區經縣市政府初評，由衛福部邀集社區發展專家學者及實務之專家組成小組實地訪評後，選拔出「金質卓越獎」1名、銀質卓越獎2名、銅質卓越獎4名、卓越獎9名、優等獎10名、甲等獎12名及服務與創新獎2名，共有40個社區脫穎而出。

「獲獎表揚是對全國社區工作者長期奉獻的肯定與鼓勵。」呂建德說，期盼透過標竿示範效應，激勵更多社區組織投入公共服務與社區營造，共同打造更宜居、友善且充滿活力的幸福社區。獲獎的社區通過各項措施，讓長者、婦女、兒少到身心障礙者都能得到照顧，並達到社區永續經營目標。

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如表示，今年是第2次頒贈金卓獎，馬興社區也曾得過績效獎，但不以此為滿足，持續努力、達到社區永續。今年獲得金卓獎殊榮，可說是實至名歸，因今年也有參與實地訪評，發現馬興社區有很多社工都是過去受過幫助的年輕人，長大後回饋鄉里，著實令人感動。

衛福部統計，截至113年底，全國社區發展協會共7026處，計有3481處設立社區照顧關懷據點，占所有社區發展協會的49.5%。全國社區照顧關懷據點4993處，計有3481處由社區發展協會辦理，占所有社區照顧關懷據點的69.7%。今年至目前為止，社區照顧關懷據點已成長至5102處，持續強化社區體系。

衛福部今日舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，表揚全國40個社區經營服務推動表現優異的社區發展協會。記者廖靜清／攝影
衛福部今日舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，表揚全國40個社區經營服務推動表現優異的社區發展協會。記者廖靜清／攝影

