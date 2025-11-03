快訊

議員促鼬獾狂犬病採人畜聯防應變 中市府允研議

中央社／ 台中3日電
台中市太平區近期新增3例鼬獾狂犬病，引發民眾擔憂。民進黨籍台中市議員張玉嬿（左2）等人3日在議會質詢時，要求市府成立「人畜共通傳染病聯防平台」，跨局處建立資訊通報與應變機制。中央社
台中市太平區近期新增3例鼬獾狂犬病，引發民眾擔憂。民進黨籍台中市議員張玉嬿（左2）等人3日在議會質詢時，要求市府成立「人畜共通傳染病聯防平台」，跨局處建立資訊通報與應變機制。中央社

台中太平山區近期新增鼬獾狂犬病例，台中市議員張玉嬿指出，市府呈現防疫聯防體系斷鏈，要求改採人畜聯防應變。副市長黃國榮表示，狂犬病都有在處理，聯防應變將研議討論。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員張玉嬿質詢指出，市府近期對非洲豬瘟的處理執行不力，市府公信力崩盤，太平區山區民眾擔憂新增3例鼬獾狂犬病，市府處理是否會慢半拍，對市府應變能力感到不信任。

張玉嬿提到，狂犬病是人畜共通傳染病，市府僅由農業局公布犬貓疫苗注射場次，衛生局卻未出面說明人員防護、暴露後處理及就醫管道，防疫體系如何讓人安心。要求市府成立「人畜共通傳染病聯防平台」，跨局處建立資訊通報與應變機制。

副市長黃國榮表示，狂犬病問題長年都有在處理，呼籲民眾不要過度憂心，至於台中市人畜共通聯防的平台則牽涉較多業務，將研議討論。

衛生局說明，狂犬病為第一類法定傳染病，截至3日國內無確診個案。病毒主要經感染動物唾液透過咬、抓傷口傳染，民眾應避免接觸野生動物。若遭疑似染病動物咬抓，應立即以肥皂和清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或酒精消毒並儘速就醫，告知動物特徵供醫師評估是否需接種免疫球蛋白或疫苗。

狂犬病 動物 衛生局

