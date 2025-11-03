快訊

全國運動會總成績連年下滑 彰化縣政府：持續提供沃土培育體育人才

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣全國運動會舉辦期間，縣長王惠美到雲林縣為選手加油。圖／縣政府提供
彰化縣全國運動會舉辦期間，縣長王惠美到雲林縣為選手加油。圖／縣政府提供

114年全國運動會已落幕，彰化縣政府統計彰化縣代表隊奪得5金、14銀、17銅，總共36面獎牌，總成績排名第十二名；男子不定向飛靶選手楊昆弼平大會紀錄，獲個人及團體雙金，舉重選手黃宜甄挺舉破大會紀錄得到第一名。

彰化縣全運會代表隊除了金、銀、銅牌，另獲第四名到第八名的獎牌各4、28、9、23、9面。縣政府今指出，彰化縣代表隊在本屆賽事的射擊、競速溜冰、武術、拳擊、田徑等項目都有優異成績，楊昆弼勇奪男子不定向飛靶個人及團體雙金，舉重選手黃宜甄在49公斤級挺舉106公斤，刷新原大會紀錄105公斤，得到金牌，另競速溜冰好手施沛妤、武術選手黃軍峰及拳擊選手洪鈺竣都摘下金牌，表現可圈可點。

縣長王惠美表示，每一面獎牌都是努力與堅持的象徵，也是彰化競技體育能量的最佳展現，她感謝所有選手與教練的付出，及縣府團隊和體育會各單項運動委員會在賽事期間全力支援，確保代表隊無後顧之憂。

綜觀彰化縣全運會總成績，110年排名全國第九，得到9金、8銀、16銅，領先南投縣和雲林縣，112年排名全國第十一，得到7金、5銀、22銅，已被南投、雲林追上來，今年花蓮縣迎頭趕上，彰化縣再往後滑落一名成為全國第十二名，在中彰投三縣市成績墊後。

彰化縣政府教育處表示，將持續支持運動選手培訓與競技體系發展，完善訓練環境與資源，提供讓選手發揮潛能的沃土，進而培育更多領域的人才，讓「美好彰化‧希望城市」榮耀持續閃耀全國。

彰化縣全國運動會男子不定向飛靶選手楊昆弼（左）平大會紀錄，獲個人及團體雙金。圖／縣政府提供
彰化縣全國運動會男子不定向飛靶選手楊昆弼（左）平大會紀錄，獲個人及團體雙金。圖／縣政府提供

運動 彰化 王惠美

