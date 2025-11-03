許淑華：不怕規劃嫌惡設施 前提須達共識落實環評

快訊

中央社／ 南投縣3日電

多名南投縣議員今天關心垃圾、廚餘、營建廢棄土方等問題，縣長許淑華說，縣府不怕規劃所謂嫌惡設施，但前提一定全力與民眾溝通、達成理解與共識，以及嚴格落實環評、處理標準。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理再生能源中心，已通過第1階段環評，進入第2階段環評審查；多名縣議員今天於定期會縣政總質詢聚焦環保議題，包含垃圾、廚餘、營建廢棄土方等，如何安全、環保去化。

針對縣議員關心議題及民眾可能疑慮，縣府環保局長李易書逐一說明，許淑華也總結強調，身為縣長不只要推動社會福利及地方基礎建設，民眾較不喜愛、所謂「嫌惡設施」，但若確實有需要，仍須積極規劃，做好溝通化解疑慮、嚴格落實環評及相關標準，讓處理設施不再是民眾眼中的嫌惡設施。

許淑華說，議員關心的垃圾、廢土、廚餘等問題一直存在，每個人與縣府都無可迴避，且再不妥善規劃處理，終將衍生更多環境污染、造成更多民生困擾甚至危害，如縣內河川、山谷被亂丟營建廢棄物，有馬桶、磁磚、營建土方等，除居民關切，環保、警政也耗費人力取締，唯有設置安全、環保去處，才能解決相關問題。

許淑華表示，近期因非洲豬瘟疫情而產生廚餘問題，縣府已規劃符合環保標準的「有機廢棄物資源化中心」，將專門用來處理廚餘，預計明年招商；另外，大型家具、修剪路樹產生的大量樹枝，需地方先行暫置，謝謝各鄉鎮市公所配合縣府，共同解決問題。

南投縣 廚餘 許淑華

