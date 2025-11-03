榮獲全國十大綠色照顧優良農民團體典範 二林農會送牛奶

彰化縣二林鎮農會榮獲全國十大綠色照顧優良農民團體典範，申請國產乳品給長者飲用，獲農業部補助800箱國產保久乳，鎮農會今送給綠色照顧站、外展班與社區弱勢長者，不到20分鐘領取一空；陳姓長者表示，能拿到牛奶當然非常開心。

二林鎮農會開辦綠色照顧班，二林農村婦女踴躍參加，先後開辦3班，因二林鎮面積較大，鎮農會因應農村婦女需求到市中心以外的鄰里開辦香田、西斗等5個外展據點，指導保健、手工藝、農業知識等課程，廣受好評，得到今年度全國十大綠色照顧優良農民團體典範。

二林鎮是二林區四鄉鎮唯一成立酪農產銷班，現有25戶酪農飼養總共7104頭乳牛，飼養規模雖不如福興鄉、秀水鄉，但酪農戶數逐年微幅成長，顯示二林四鄉鎮有發展酪農業的潛力，鎮農會申請國產乳品給綠色照顧站長者飲用，獲農業部補助800箱國產保久乳，鎮農會今發送給綠色照顧站、外展班的學員，及相關工作志工、社區弱勢長者，400人領取，每人兩箱。

鎮農會總幹事邱士平表示，農會是全民的「好厝邊」，也是農民的靠山，鎮農會、綠色照顧班響應飲用國產牛乳，感謝農業部補助牛乳，鎮農會發送前特別教長者要認識國產牛乳標章，以後多多購買國產牛乳補充蛋白質和鈣質照顧健康，喝國產牛乳等於照顧在地酪農。

兩箱保久乳48瓶頗有重量，長者有的推車、有的由家人陪伴來領取，陳姓長者表示，收到鎮農會通知，她一早就到會場參加活動，能有國產牛乳免費喝，真的很開心、感覺很幸福。