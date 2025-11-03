榮獲全國十大綠色照顧優良農民團體典範 二林農會送牛奶

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會今送國產保久乳給綠色照顧班及社區弱勢長者飲用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會今送國產保久乳給綠色照顧班及社區弱勢長者飲用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮農會榮獲全國十大綠色照顧優良農民團體典範，申請國產乳品給長者飲用，獲農業部補助800箱國產保久乳，鎮農會今送給綠色照顧站、外展班與社區弱勢長者，不到20分鐘領取一空；陳姓長者表示，能拿到牛奶當然非常開心。

二林鎮農會開辦綠色照顧班，二林農村婦女踴躍參加，先後開辦3班，因二林鎮面積較大，鎮農會因應農村婦女需求到市中心以外的鄰里開辦香田、西斗等5個外展據點，指導保健、手工藝、農業知識等課程，廣受好評，得到今年度全國十大綠色照顧優良農民團體典範。

二林鎮是二林區四鄉鎮唯一成立酪農產銷班，現有25戶酪農飼養總共7104頭乳牛，飼養規模雖不如福興鄉、秀水鄉，但酪農戶數逐年微幅成長，顯示二林四鄉鎮有發展酪農業的潛力，鎮農會申請國產乳品給綠色照顧站長者飲用，獲農業部補助800箱國產保久乳，鎮農會今發送給綠色照顧站、外展班的學員，及相關工作志工、社區弱勢長者，400人領取，每人兩箱。

鎮農會總幹事邱士平表示，農會是全民的「好厝邊」，也是農民的靠山，鎮農會、綠色照顧班響應飲用國產牛乳，感謝農業部補助牛乳，鎮農會發送前特別教長者要認識國產牛乳標章，以後多多購買國產牛乳補充蛋白質和鈣質照顧健康，喝國產牛乳等於照顧在地酪農。

兩箱保久乳48瓶頗有重量，長者有的推車、有的由家人陪伴來領取，陳姓長者表示，收到鎮農會通知，她一早就到會場參加活動，能有國產牛乳免費喝，真的很開心、感覺很幸福。

農會 綠色 酪農

