突祭出禁調休！不只台中消防員發怨言 連外縣市基層也看不下去

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣2022年5月開始彰化率全國之先實施「勤二休二」制度，較有充足休息時間。圖／彰化消防局提供
彰化縣2022年5月開始彰化率全國之先實施「勤二休二」制度，較有充足休息時間。圖／彰化消防局提供

台中市消防局上月29日宣布，本月起禁止外勤同仁「調休」，不讓外勤調換「輪休日」，引發基層反彈；而鄰近彰化縣從2022年開始實施「勤二休二」，長期實施下來基層反映良好，有小隊長指出，縣內消防員每月休15天，扣除基本工時和超勤加班時數，每人每月可再多休2到3天，但規定每人最多不能連續上班超過5天。

彰化縣早期外勤消防員工作為「勤二休一」，為讓消防員降低每月工作天數，2022年5月開始彰化率全國之先實施「勤二休二」制度，休息時間較為充足，有戶籍在外縣市的隊員因縣內推新的休假制度選擇繼續在彰化服務。

彰化消防員指出，分隊為求公平，一般大家會輪流優先填假，而除了正常輪休，大家偶而也會有出國、看病等需求，需要多天的假期，就得自己和同事調假，還是得確保分隊人力足夠。

台中這項禁止「調休」令突如其來，傳來自於網路社群1則貼文，該貼文顯示消防員1周上班6天、每天工作24小時，疲憊不堪；台中市消防局認為調假亂象已久，才寄出調休禁令；有消防員指出，若真需要一次上那麼多天班，可能自己也先休了可休的假，卻刻意營造工作血汗的形象，還讓原本彈性的休假制度被修改，實在難以認同。

