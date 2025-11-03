快訊

3媽會！彰化田中馬拉松9日登場 田中媽、大甲媽、寶斗媽8日齊聚賜福

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中馬拉松9日將登場，8日還有媽祖遶境祈福活動，今年乾德宮田中媽將與大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖齊聚田中繞境祈福。記者林宛諭／攝影
田中馬拉松9日將登場，8日還有媽祖遶境祈福活動，今年乾德宮田中媽將與大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖齊聚田中繞境祈福。記者林宛諭／攝影

台灣米倉田中馬拉松11月9日將登場，並將於8日舉行選手之夜，除了知名藝人任賢齊將返鄉開唱，田中乾德宮也邀請大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖齊聚田中繞境祈福，來參加馬拉松，還可以拜媽祖、聽演唱會、吃平安餐，體驗當地濃濃人情味。

田中乾德宮主委蔡明煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、田中馬拉松總幹事鄭宗政、縣議員鄭俊雄、奠安宮秘書長吳季冰等人在乾德宮為田中馬結合媽祖遶境祈福活動宣傳。

蔡明煌表示，大甲鎮瀾宮媽祖2014年曾蒞臨田中賜福，後來田中媽也曾在2022到2024年帶領田中各友宮前往大甲鎮瀾宮會香，此次睽違十年後，大甲媽將再度到田中，並與北斗奠安宮的寶斗媽齊聚田中賜福意義非凡。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天也親自到場為活動宣傳，他說，鎮瀾宮和乾德宮就像姐妹宮，大甲媽每年到北斗時，乾德宮也會到北斗來迎接大甲媽，兩宮廟的情誼點滴在心頭。

鄭宗政說，很感謝十年前大甲媽來為田中馬活動加持，大甲媽相距十年再度到田中賜福，而田中子弟藝人任賢齊得知，也特別要從歐洲飛回來接駕，任賢齊還為活動拍攝宣傳影片，當天也會準備在地美食平安餐讓大家品嚐。

8日傍晚乾德宮田中馬與大甲媽、寶斗媽將在田中遶境祈福，晚間也有選手之夜「520心田中音樂節」，今年音樂節卡司陣容堅強，包括任賢齊、白安、宇宙人、鼓鼓呂思緯等人開唱。

田中馬拉松9日將登場，8日還有媽祖遶境祈福活動，乾德宮主委蔡明煌（左3）、與大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右3）等人今天也為活動宣傳。記者林宛諭／攝影
田中馬拉松9日將登場，8日還有媽祖遶境祈福活動，乾德宮主委蔡明煌（左3）、與大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右3）等人今天也為活動宣傳。記者林宛諭／攝影

